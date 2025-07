Anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day da Tom Holland

Ottime notizie per gli appassionati dell’Uomo Ragno, infatti Tom Holland ha deciso di rompere il silenzio sul prossimo capitolo cinematografico, Spider-Man: Brand New Day, offrendo un’anteprima entusiasmante che segna una decisa inversione di rotta rispetto al precedente successo, No Way Home. Le sue dichiarazioni promettono un ritorno a uno stile di produzione più radicato nella realtà, un elemento che farà sicuramente la felicità dei fan più nostalgici e di chi apprezza un approccio più “terreno” alle avventure supereroistiche.

Anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day oggi

In un’intervista esclusiva a Flip Your Wig, Holland ha rivelato che le riprese del nuovo film si svolgeranno principalmente in location reali, un netto contrasto con No Way Home, che, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, fu girato quasi interamente in studio. Questo permetterà di fornire maggiore autenticità al film. La produzione di Brand New Day prenderà ufficialmente il via questo mese in Scozia. La città di Glasgow non è nuova al mondo dei blockbuster.

Ha già ospitato le riprese di film come The Batman di Matt Reeves e alcune scene cruciali di Avengers: Infinity War, dimostrando di essere una location versatile e d’impatto. Holland ha paragonato questa esperienza a quella di Spider-Man: Homecoming, sottolineando come questo approccio lo faccia sentire nuovamente connesso all’essenza più genuina del personaggio di Peter Parker, un ragazzo che si muove tra le strade e la vita quotidiana, prima ancora di essere un supereroe.

Il film, sotto la direzione di Destin Daniel Cretton, già apprezzato per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, promette un tono più concreto e urbano. Una delle rivelazioni più significative riguarda il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, alias The Punisher. Il personaggio, recentemente riapparso nella serie Daredevil: Rinascita, farà il suo atteso debutto cinematografico nell’universo di Spider-Man proprio in Brand New Day, aggiungendo un elemento di oscurità e complessità alla trama.

Nel cast, si conferma il ritorno di volti familiari: Zendaya e Jacob Batalon riprenderanno i loro ruoli iconici di MJ e Ned, garantendo la continuità emotiva che i fan hanno imparato ad amare. Tra le nuove entrate, le voci di corridoio suggeriscono la partecipazione di attrici del calibro di Sadie Sink (Stranger Things) e Liza Colón-Zayas (The Bear). I dettagli sui loro ruoli rimangono al momento sotto stretto riserbo, alimentando la curiosità e le speculazioni dei fan. T

om Holland si è detto particolarmente entusiasta per il progetto. Le sue parole riflettono un profondo legame con Spider-Man e una rinnovata energia per questa nuova fase, ci saranno insomma interessanti sorprese. Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema americani il 31 luglio 2026, distribuito da Sony Pictures. Questo nuovo capitolo dell’Uomo Ragno si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile, pronto a ridefinire l’esperienza del supereroe sul grande schermo.