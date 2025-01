Hello! Spank in uscita al cinema: le ultime anticipazioni

Qualcuno ricorderà quando Hello! Spank ha fatto il suo debutto in tv, era il 7 marzo del 1981, ormai più di quarant’anni fa e bisogna dire come questo manga abbia accompagnato i pomeriggi di tanti bambini nati in quell’epoca. Gli episodi di Hello! Spank sono poi andati in onda anche negli anni Novanta, infatti anche qualche ragazzo più giovane ha avuto modo di conoscere le vicende di questo simpatico cartone animato.

Alcune anticipazioni su Hello! Spank in uscita in Italia

Ora, dopo tanti anni, ecco che Hello! Spank ritornerà sugli schermi, ma non saranno quelli che abbiamo in tutte le case, bensì farà il suo debutto al cinema. C’è infatti un’interessante iniziativa in programma per il periodo di San Valentino e che potrà far piacere a chi ha sempre amato questo manga. Approfondendo ancora di più la questione, ecco che dal 13 al 16 febbraio 2025 sarà infatti presentato per la prima volta nei cinema italiani il lungometraggio dedicato al personaggio.

Per molti sarà un ritorno al passato, un evento davvero imperdibile, che darà modo ai vari spettatori di entrare nel mondo del protagonista che sarà alle prese con sentimenti importanti. Ci si muoverà tra amicizia, amore, ma anche crescita personale. Hello! Spank è stato prodotto nel 1982 da Yamato Video ed in questi anni non ha mai avuto modo di approdare sul grande schermo.

C’è però come sempre una prima volta ed ecco che per tre giorni, proprio per omaggiare la festa degli innamorati, Spank ritorna ad essere protagonista di una storia davvero molto dolce che appassionerà i più piccoli, ma soprattutto i loro genitori che hanno avuto modo di conoscerlo durante la propria infanzia. La pellicola si intitola Le pene d’amore di Spank e fa leva sulla prima ‘cotta’ del mitico cagnolino.

Invaghitosi della cagnetta Anna, la creatura disegnata da Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi inizierà un lungo e goffo corteggiamento nei suoi confronti, conquistandone le simpatie e avviando una speciale relazione, che sarà tuttavia messa a dura prova dallo spettro della distanza. L’origine di questo personaggio risale al manga, omonimo, pubblicato nel 1979 e che poi appunto è stato trasformato in un cartone animato.

Nei primi anni Ottanta questo personaggio di Spank arriva sul piccolo schermo diventando un vero e proprio fenomeno internazionale. Ci fu un franchising basato su questo cartone animato, proprio per evidenziare il grande successo ottenuto in quegli anni. La proiezione del film Le pene d’amore di Spank segna il debutto della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios dedicato al mondo dei cartoon giapponesi. L’elenco delle sale sarà disponibile a partire dal 16 gennaio.