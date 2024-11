Uscito anche in Italia l’ultimo film di Clint Eastwood a fine 2024

Un Clint Eastwood che è appena approdato nelle sale cinematografiche italiane con il suo nuovo film “Giurato numero 2” e che non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Sono tante le voci che parlano di un addio alle scene da parte dello storico attore e regista hollywoodiano, ma a 94 anni Clint Eastwood continua a sfornare capolavori cinematografici e non sembra assolutamente voler smettere.

Cosa sappiamo sull’ultimo film di Clint Eastwood

Non è infatti detto che questo sia il suo ultimo lavoro per il grande cinema. La trama di “Giurato numero 2” si basa sulla storia di un dilemma morale di un giornalista freelance che viene selezionato come membro di una giuria popolare nell’ambito di un processo per omicidio di grande attenzione mediatica. Una pellicola che ha avuto fino ad ora delle recensioni positive, il regista è riuscito a trattare un argomento così delicato come il funzionamento della giustizia negli Stati Uniti senza quei toni troppo prescrittivi.

Intanto per molti questo è l’ultimo film di Eastwood, ma attualmente il regista non ha voluto palare di ritiro. Chiaramente è la questione anagrafica che lascia pensare a questo possibile ritiro, pensare di ritrovarsi a quasi 100 anni a fare ciò che fa un regista è per molti impensabile. Si tratta di un lavoro che comunque stanca fisicamente e per mettere in piedi un film si ha bisogno di tempo.

Potrebbe avere le forze ed il tempo di dar vita ad un’altra pellicola cinematografica? Questa è la domanda che si pongono tutti ed è anche per questo che si pensa come “Giurato numero 2” possa essere il suo ultimo film. Il suo collaboratore di fiducia e produttore cinematografico, Tim Moore, ha dichiarato che da tempo si parla del suo ritiro ed è anche lo stesso Clint Eastwood a dirlo, ma poi c’è sempre un altro film da realizzare. Addirittura è dal 2008 che si parla di ritiro per Eastwood, quando realizzò Gran Torino, visto da molti come l’ultima grande opera cinematografica del regista hollywoodiano, prima di abbandonare l’ambiente.

Lo stesso regista smentì quelle voci dicendo di voler continuare non solo da regista, ma anche da attore. Effettivamente è andata così, ma ora l’età è davvero molto elevata. Non ha quindi mai smesso di fare cinema in questi anni, c’è stata solo una pausa dal 2011 al 2014, ma poi ha ripreso a pieno ritmo dando vita a tantissime pellicole e collaborazioni.

Dal 2009, l’anno dopo l’uscita di Gran Torino, ha diretto 11 film, un numero importante vista anche la sua età. Intanto anche l’attore protagonista di “Giurato numero 2”, Gabriel Basso, ha dichiarato di non dare assolutamente per scontato un eventuale ritiro di Clint Eastwood, anzi secondo lui troverà un modo per poter realizzare un’altra pellicola e continuare a fare il suo lavoro.