Dopo il successo di Dune 2 la serie non sembra decollare

A tutti gli effetti, il debutto di Dune: Prophecy su HBO dovrebbe essere un modo entusiasmante per concludere il 2024. I due film di Dune del regista Denis Villeneuve sono alcuni dei migliori film di fantascienza dell’ultimo decennio e sono adattamenti molto degni del film. amato materiale originale. Chi non sbavirerebbe alla prospettiva di trascorrere più tempo in quell’universo? Ma per quanto fantastico Dune: Prophecy possa sembrare sulla carta, in realtà la serie si preannuncia come uno spin-off sorprendentemente blando e decisamente noioso dei film. È un prequel che non riesce a sostenere con forza la propria esistenza. Analizziamo cosa è andato storto e perché Prophecy probabilmente ha scelto la storia sbagliata da raccontare in primo luogo.

Francamente, questa è un’area della sequenza temporale di Dune che non è così avvincente. Le Bene Gesserit sono parte integrante della mitologia di Dune, certo, ma cosa aggiunge veramente la premiere della serie a questa congrega solitaria di streghe spaziali che non otteniamo dai film? Certo, abbiamo un’idea del duro addestramento che le sorelle devono subire nel loro percorso per diventare Reverende Madri. Ma a parte questo, la serie punta sullo stesso materiale che abbiamo già visto, con la Madre Superiora di Emily Watson, Valya Harkonnen, ossessionata dal suo prezioso archivio genetico e che tira le fila dell’Imperium appena forgiato.

Il problema è che l’universo di Dune visto in Prophecy è già diventato praticamente identico a quello visto nei film. L’umanità si è rivolta alle spezie per costituire la spina dorsale della sua nuova economia intergalattica e del suo sistema di viaggi spaziali. Un Corrino siede sul trono imperiale. Le famiglie Atreides e Harkonnen sono coinvolte in una faida mortale. Arrakis è la fonte di immense ricchezze e incredibili pericoli. Tutto ciò evidenzia quanto poco sia destinato a cambiare nei prossimi 10.000 anni.

Che senso ha esattamente un prequel in cui tutti i pezzi sono già disposti in un ordine riconoscibile? In che modo Dune: Prophecy intende scioccarci o sorprenderci? Che spazio c’è per il dramma quando sembra che questo universo stia semplicemente andando avanti per i prossimi 100 secoli? Qualunque piccolo ostacolo la Sorellanza possa sperimentare nel corso di questa serie, sappiamo dove tutto ciò porterà. Alla fine avranno il loro Kwisatz Haderach. È tutto solo un gioco di attesa.