Jake Paul batte Mike Tyson: ecco come

Dopo mesi di attesa, il vincitore dello scontro tra Jake Paul e Mike Tyson è stato dichiarato vincitore con decisione unanime. I due pugili si sono finalmente scontrati nella nottata all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, quattro mesi dopo la data prevista per il loro incontro. La coppia avrebbe dovuto combattere per la prima volta a luglio, ma l’incontro è stato rinviato dopo che Tyson ha avuto una riacutizzazione di un’ulcera. Ma il pugile 58enne da allora si è ripreso e si è messo in forma, pronto ad affrontare l’ex YouTuber che ha 31 anni meno di lui. L’incontro in otto round è andato lontano ed è stato segnato 80-72, 79-73 e 79-73 a favore dello YouTuber diventato pugile.

Potrebbe essere stata la prima volta che i due si incontravano sul ring, ma l’incontro di stanotte non è stato il primo in cui Tyson e Paul si sono attaccati a vicenda. In effetti, Tyson arrivò addirittura a schiaffeggiare Paul nello scontro finale prima dell’incontro di boxe del 14 novembre. Lo schiaffo è arrivato dopo che Tyson e Paul hanno effettuato il loro peso, con Paul che è arrivato a 103kg mentre Tyson è arrivato a 103,5kg. La coppia si è poi trovata faccia a faccia e Tyson ha schiaffeggiato Paul prima che la sicurezza potesse intervenire.

Dopo aver apparentemente avuto un assaggio di ciò che c’era in serbo, Paul affermò di “non aver nemmeno sentito” lo schiaffo. Ha continuato Paul “È un piccolo elfo arrabbiato. Mike Tyson, pensavo fosse uno schiaffo carino, amico, ma domani verrai messo fuori combattimento. Lo sto mandando a quel paese. Colpisce come un stronzo, è una questione personale adesso, deve morire!” Grandi parole, per non dire altro. Per fortuna Tyson (e nessuno) non è morto durante l’incontro, anche se la posta in gioco era alta perché era il suo primo incontro professionale dal 2005.

Il famoso pugile ha parlato con sicurezza prima dell’incontro, sostenendo che Paul era “in molti guai. Può dire quello che vuole. Sul ring è dove inizia la festa e finalmente farà festa con i grandi“, ha detto. Il record di Paul prima del suo incontro con Tyson era di 10-1, inclusi sette knockout. La sua perdita arrivò all’inizio del 2023, quando fu sconfitto dal fratellastro di Tyson Fury, Tommy Fury. Tuttavia, l’ex YouTuber è rimasto determinato a battere Tyson, dicendo: “Non temo nessuno. Voglio che sia quel vecchio e selvaggio Mike. Dice che mi ucciderà, è questo che farai?… Voglio che non ci siano scuse quando lo metterò KO.”