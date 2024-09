Oppenheimer rappresenta un’eccezione assoluta per Nolan

Quasi tutte le opere di Nolan potrebbero rientrare perfettamente nei generi più popolari: film di supereroi, thriller, film di guerra, avventure di fantascienza. Oppenheimer è qualcosa che non ha mai affrontato prima e un’improbabile uscita estiva degli studi cinematografici. È un dramma storico, basato sulla biografia American Prometheus di Martin J. Sherwin e Kai Bird, vincitrice del premio Pulitzer del 2005, un tomo di 591 pagine che è stato il risultato di due decenni di ricerca e cinque anni di editing.

Nolan ha cambiato registro per Oppenheimer

Potrebbe anche essere il film più veloce di Nolan, che sfreccia a una velocità che la maggior parte dei blockbuster invidierebbe, anche se è pieno di dettagli ed è principalmente un film su scienziati e politici seduti in stanze a parlare. A volte sembra che Nolan sia riuscito a far entrare la maggior parte del massiccio libro di Sherwin e Bird nel film di tre ore e 9 secondi, fino al succo di lime e alla miscela di miele in cui Oppenheimer ha immerso i suoi bicchieri da martini.

Nolan ha bisogno di una struttura ferrea prima di iniziare a scrivere una sceneggiatura, quindi passa mesi a prendere appunti e disegnare diagrammi. Il film è raccontato in gran parte dalla prospettiva di Oppenheimer e il regista ha scritto gran parte della sceneggiatura in prima persona. “Non l’avevo mai visto fare prima”, dice Matt Damon, che interpreta il tenente generale Leslie Groves Jr., l’ufficiale dell’esercito responsabile del Progetto Manhattan. “Invece di ‘Oppenheimer attraversa la stanza’, è ‘Io attraversa la stanza’. Questo è stato un modo per lui di segnalare che, Okay, questo è ciò che il film trasmetterà. Sarà immediato ” .

La prima persona con cui Nolan ha condiviso la sceneggiatura dopo Thomas è stato il suo supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson, perché voleva trovare un modo per rappresentare le cose che Oppenheimer vedeva nella sua testa. “Stava immaginando cose come particelle subatomiche, ma a quel tempo erano state osservate pochissime di queste cose”, dice Jackson.

A tal fine, il team degli effetti visivi è uscito presto e ha filmato tutti i tipi di filmati sperimentali: modi artistici di mostrare particelle, onde, reazioni a catena, stelle che esplodono, gocce di metallo fuso che esplodono. Nolan ha passato questo filmato al compositore Ludwig Göransson. “Ho visto come hanno fatto quella divisione degli atomi, con questa luce ultravioletta”, ricorda Göransson. “Ero seduto in un cinema buio e vedevo questo schermo enorme e queste luci che turbinavano intorno, e ho pensato, Okay, ecco come voglio che suoni la musica “.

In seguito, la montatrice Jennifer Lame avrebbe tagliato alcune di queste riprese nel film insieme a immagini del mondo reale di goccioline, increspature, fuochi scoppiettanti e vetri rotti, per cercare di rappresentare il modo in cui Oppenheimer, nelle sue stesse parole, era “turbato dalle visioni di un universo nascosto”. Questi inserti, che alla fine diventano sempre più minacciosi, sono un motivo visivo chiave nel film.

Ma mentre strutturava la sceneggiatura, Nolan si rese conto anche che doveva introdurre un’altra prospettiva, in parte perché gran parte del film si concentra sui problemi di Oppenheimer con l’establishment dell’intelligence statunitense durante il periodo McCarthy. Lo trovò nella storia dell’ammiraglio Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), un ex uomo d’affari e presidente della Commissione per l’energia atomica che assunse un ruolo sempre più controverso nella vita di Oppenheimer dopo la guerra.

Il rapporto tra Oppenheimer e Strauss ha ricordato al regista quello tra Mozart e Antonio Salieri in Amadeus di Peter Shaffer: la mente brillante e tormentata e l’uomo meschino e potente che lo ammirava e lo tormentava allo stesso tempo. Il dispositivo di inquadratura del film intreccia l’udienza di autorizzazione di sicurezza di Oppenheimer del 1954 e l’udienza di conferma al Senato di Strauss del 1959 per diventare segretario al Commercio di Eisenhower, due battaglie politiche americane di metà secolo che all’epoca erano grandi storie di cronaca