Minecraft: ecco il primo trailer del film

È stato rilasciato il primo trailer del film live-action di Minecraft con Jack Black e Jason Momoa. Il film, la cui uscita è prevista per l’inizio del prossimo anno (ad aprile si presume), è basato su uno dei videogiochi di maggior successo di tutti i tempi. Il cast include anche la star di Orange is the New Black, Danielle Brooks, e sarà diretto da Jared Hess. Questo film sarà uno dei primi progetti di Jack Black dopo lo scioglimento dei Tenacious D, spinto dal suo partner creativo Kyle Gass a fare una battuta audace sul tentato assassinio di Donald Trump. I piani per un adattamento del gioco di successo sono stati annunciati pubblicamente dal 2014, ma il film ha ancora molta strada da fare per diventare realtà. Ecco il trailer ufficiale:

Il trailer rivela che, invece di cercare di incontrarsi a metà tra la realtà e il gioco, l’animazione del mondo avrà lo stesso stile del gioco. La reazione è stata estremamente negativa, con alcuni fan che l’hanno definita “atroce” e sono arrivati ​​addirittura a implorare la Warner Brothers di non pubblicare il film. Sebbene la Warner Brothers abbia già avuto precedenti con Coyote vs Acme e Batgirl, è improbabile a causa dell’enorme budget di 150 milioni di dollari del film.

Un fan ha twittato: “Trasformalo in una cancellazione fiscale invece di Coyote vs. Acme”

Un altro ha detto: “NON RILASCIATE QUESTO“.

Un terzo ha twittato: “Chi ha deciso che doveva essere un live action? Licenziateli“.

Reazioni particolari si sono concentrate su Jack Black nel ruolo di Steve, e molti non sono convinti di ciò che hanno visto finora.

Uno ha detto: “Sto piangendo, quei cretini hanno appena detto ‘Ecco, indossa solo questa maglietta blu’“.

Un altro ha twittato: “Quindi Jack Black interpreta Jack Black”

un terzo ha detto: “Tutto quello che riesco a immaginare è loro che camminano su uno schermo verde con le luci dello studio, questo in realtà avrebbe dovuto essere un film completamente animato“.

Non tutti però sono stati così negativi, con un appassionato di cinema che ha scritto: “Sembra molto, molto meglio di quanto mi aspettassi. Mi piace il fatto che non soffra del corso dei film che appaiono sempre grigi e arancioni. È piuttosto colorato“.

Un altro ha semplicemente detto: “CI SARÒ“.

Quando gli è stato chiesto della sua preparazione prima del film, Black ha detto a Gamesradar: “Oh, sai che gioco sempre a Minecraft. Ogni volta che non sto girando gioco a Minecraft perché un attore si prepara. Mi piace essere nello spazio mentale di Minecraft. Mi piace conoscere le regole e mi piace ricevere piccole cose del tipo: ‘Oh, nel gioco usi il piccone in questo modo. Colpisci cose del genere’, poi lo faccio. quello nel film. Penso che i membri dell’Accademia apprezzeranno la mia ricerca in seguito. Non voglio portare sfortuna, ma sono abbastanza sicuro che riceverò un Oscar per questo.“