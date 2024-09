Beetlejuice: ecco perché mancano alcuni attori nel sequel

Come per molti sequel, non tutti sono tornati anche per Beetlejuice Beetlejuice, un sequel uscito 36 anni dopo l’originale. Alec Baldwin, che è stato una delle star del primo film, è uno dei due attori principali a non tornare. Insieme a Geena Davis, che interpretrava la moglie, la coppia ha interpretato i fantasmi Adam e Barbara Maitland. Con il sequel in uscita questa settimana, molti fan si chiedevano perché la coppia non fosse tornata.

Sebbene molti abbiano sottolineato il coinvolgimento di Baldwin nell’uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di Rust, il regista Tim Burton ha fornito un’altra ragione “Penso che il fatto fosse che per me non volevo semplicemente spuntare nessuna casella. Quindi, anche se erano una parte integrante così straordinaria del primo, mi stavo concentrando su qualcos’altro.” Il regista ha detto a People Magazine che non solo non voleva includere la coppia per spuntare una casella dell’originale, ma che il suo focus per Beetlejuice Beetlejuice era principalmente attorno al passare del tempo. Ha continuato dicendo: “Un sequel come questo, aveva davvero a che fare con il tempo. Questo è stato il mio punto di riferimento, le tre generazioni di madre, figlia e nipote. E questo sarebbe il nocciolo della questione. Non avrei potuto realizzarlo personalmente nel 1989 o altro.”

Geena Davis è stata la prima a confermare che non sarebbe tornata, dicendo a Entertainment Weekly: “Non sono molto a favore dei remake. Oh, ti aspettavi che lo fossi? Sì, no, sai una cosa? Perché la mia teoria è che i fantasmi non invecchiano… Non che l’abbia detto io comunque!” Nel sequel manca anche un altro attore protagonista ed è Jeffrey Jones, che interpretava il padre di Lydia nel primo film. Anche se il 77enne non ha parlato pubblicamente di non essere coinvolto in Beetlejuice Beetlejuice, sembra che la sua traiettoria di carriera sia cambiata dopo il suo arresto nel 2002. L’anno successivo, Jones dichiarò di non contestare l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. È stato condannato a cinque anni di libertà vigilata, consulenza e gli è stato detto che avrebbe dovuto registrarsi come molestatore sessuale per il resto della sua vita. All’epoca, secondo quanto riferito, avrebbe detto: “Questo conclude un capitolo davvero doloroso della mia vita. Mi dispiace che questo incidente sia stato permesso che accadesse. Un evento del genere non è mai accaduto prima e non accadrà mai più“. Tuttavia, nel 2004 e poi nel 2010, è stato arrestato per non aver aggiornato il suo status di molestatore sessuale. La sua carriera di attore non ne ha completamente risentito visto alcuni ruoli ricorrenti, ma probabilmente il motivo è questo.