Brutte notizie per chi attende il sequel di Carry-On su Netflix

Uno dei film che è diventato un cult sulla piattaforma Netflix è senza dubbio Carry-On che, in poco tempo dalla sua uscita, è riuscito a diventare uno dei più visti in assoluto sulla piattaforma streaming. Un successo incredibile che però potrebbe restare senza la possibilità di essere replicato da un possibile sequel.

Difficilmente avremo il sequel di Carry-On su Netflix

Questo thriller ad alta tensione, che vede tra i protagonisti l’attore Taron Egerton, non avrà un continuo. Carry-On è stato diretto da Jaume Collet-Serra e racconta la storia di un agente della TSA all’aeroporto di Los Angeles (Egerton), dal nome Ethan, che si ritrova ad essere ricattato da un viaggiatore misterioso, interpretato da Jason Bateman, per poter imbarcare un pacco pericoloso su un volo durante la vigilia di Natale.

Incredibilmente e forse anche in maniera del tutto inaspettata, Carry-On si è subito posizionato in vetta dei film più visti di sempre su Netflix. Stiamo parlando infatti del più grande esordio di Netflix del 2024, con ben 42 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. Una trama che quindi ha attirato davvero tantissimi utenti, le recensioni riguardanti Carry-On sono state tutte molto positive ed ha raggiunto un punteggio dell’88% su Rotten Tomatoes.

Dopo un lungo periodo di permanenza nelle classifiche di streaming, il film è entrato nell’ambita classifica generale, diventando il quinto film più visto di tutti i tempi su Netflix. Recentemente c’è stata un’intervista di Collet-Serra e del produttore Dylan Clark sulla rivista Variety, in cui si è parlato dell’incredibile successo di Carry-On, ma soprattutto sulla possibilità che possa arrivare un sequel.

Sulla questione in realtà i due non si sono sbilanciati, attualmente non c’è insomma un progetto che possa prevedere una continuazione di Carry-On, ma c’è da dire che nulla può essere certo per il momento. Forse uno spiraglio di un sequel sembra esserci, anche se non si è parlato di questo possibile progetto, ma non tutto sembra essere perduto.

Senza dubbio i numeri inaspettati di Carry-On hanno fatto pensare alla possibilità di poter continuare a raccontare questa storia, ma chiaramente non bisogna affrettare i tempi e rischiare di rovinare quanto di buono è stato fatto con tale prodotto. Collet-Serra infatti ha spiegato come non ci sia nulla in programma, ma qualora la richiesta del pubblico di un sequel fosse cos’ elevata, si potrebbe intavolare qualcosa di interessante.

C’è bisogno però di un’idea che possa chiaramente essere all’altezza di quella originale, altrimenti non avrebbe alcun senso. Anche il produttore ha spiegato come nulla è stato pensato al momento, ma sicuramente si potrebbe lavorare sull’evoluzione di alcuni personaggi all’interno di questa storia. Staremo a vedere.