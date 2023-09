Letty Ortiz: morte e resurrezione in Fast & Furious

Letty Oritz (Michelle Rodriguez) è una delle figure più importanti del franchise Fast & Furious, in parte perché è uno dei pochi personaggi del franchise a tornare dalla morte, ma cosa è successo a Letty in Fast and Furious? Letty è uno dei soli tre personaggi di The Fast and the Furious del 2001 ad essere ancora una parte importante del franchise, insieme a Dominic Toretto (Vin Diesel) e Mia Toretto (Jordana Brewster). Fatta eccezione per una breve deviazione nella malvagità in Fast & Furious 6, la personalità di Letty in tutti e nove i titoli è rimasta coerente. Letty è una persona esperta di automobili e ha una storia romantica con Dominic Toretto. La sua più grande evoluzione come personaggio è il suo coinvolgimento nelle rapine in giro per il mondo, poiché era la più aperta a tornare allo stile di vita orientato all’azione rispetto a Dom in F9. Nonostante all’inizio fosse più titubante nell’impegnarsi nelle pericolose rapine di The Fast and the Furious, è diventata uno dei membri più affidabili e entusiasti della banda di Dominic. Tuttavia, ciò comporta un rischio elevato e include l’essere tenuto sotto tiro da un signore della droga, ma cosa è realmente successo a Letty in Fast and Furious?

L’arco generale di Letty nei film Fast & Furious copre la sua morte e la successiva resurrezione. Il suo scioccante omicidio emerge in Fast & Furious del 2009, e i primi accenni al suo ritorno si verificano in Fast Five del 2011, ma sorge la domanda: perché Letty ha simulato la sua morte? Fast & Furious inizia con Dominic Toretto costretto a lasciare Letty per tenerla al sicuro dalla polizia. Una volta nascosto, Toretto viene informato dalla sorella che Letty è stata assassinata, costringendolo a tornare a Los Angeles per scoprire chi era responsabile della morte di Letty. Si scopre che Letty stava svolgendo un lavoro sotto copertura per abbattere un signore della droga di nome Arturo Braga (John Oritz) nel tentativo di far cancellare tutte le accuse per Dom. Era una nobile missione che venne interrotta bruscamente quando il braccio destro di Braga, Fenix ​​Calderon (Laz Alonso), la uccise. Quella sembrava essere la fine per Letty nei film Fast & Furious fino a quando una scena post-crediti di Fast Five ha visto Monica Fuentes (Eva Mendes) rivelare a Luke Hobbs (Dwayne Johnson) che Letty è effettivamente viva.

Questa rivelazione di Letty ancora viva ha giocato un ruolo cruciale nella trama di Fast & Furious 6, che ha visto una Letty resuscitata lavorare per il cattivo Owen Shaw (Luke Evans). Il montaggio finale del film tratta solo brevemente i dettagli di come è riuscita a sopravvivere, con Shaw, che apparentemente aveva legami con Braga, che nota di aver trovato Letty in condizioni di pre-morte e in seguito l’ha reclutata per la sua squadra. La volontà di Letty di lavorare per i malfattori può essere attribuita al fatto che, dopo la sua esperienza di pre-morte, soffriva di amnesia.