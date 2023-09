Zack Snyder parla di Gears of War in live-action

Recentemente abbiamo visto alcuni adattamenti di videogiochi piuttosto epici e sembra che i bei tempi potrebbero continuare. La versione televisiva di The Last of Us e il remake cinematografico di The Super Mario Bros. Movie sono stati dei successi certificati. Quindi, non sorprende che produttori e registi stiano esaminando altri titoli di gioco per vedere se potrebbero essere adattati per il grande o piccolo schermo. Zack Snyder di recente uscito dal DCU con Justice League ha alzato la mano per dare vita a Gears of War. Lui e sua moglie Deborah stavano parlando con IGN durante la gamescon 2023 quando è stato chiesto loro cosa rendesse un adattamento di gioco avvincente. Zack ha detto allo sbocco: “Abbiamo parlato di un sacco di… Gears è sempre apparso nel nostro prototipo. Sono sempre stato interessato al franchise di Halo… Ma ovviamente lo hanno realizzato, ma è stato qualcosa che ho sempre pensato potesse essere incredibile.” Come ha detto Halo è stato trasformato in un’emozionante serie TV presentata in anteprima su Prime Video.

Mentre Gears of War è stato trasformato da gioco sparatutto in terza persona in titoli di videogiochi spin-off, una serie di fumetti DC, sette romanzi e un adattamento di un gioco da tavolo. La trilogia originale vede gli umani combattere contro i rettili umanoidi sotterranei conosciuti come l’Orda di Locuste sul mondo simile alla Terra di Sera. Ha tutte le caratteristiche di un blockbuster di Hollywood e sembra che Synder sia ansioso di metterci il suo marchio. Netflix ha già rivelato che stava realizzando un film su Gears of War, tuttavia dall’annuncio dell’anno scorso ci sono stati pochissimi aggiornamenti sull’argomento. Il creatore di Gears of War ha accettato l’offerta di Zack Synder di dirigere il progetto, ma ad una condizione. Cliff Bleszinski ha chiesto che Dave Bautista fosse scelto per interpretare la star principale del franchise, Marcus Fenix, che sarebbe un ruolo perfettamente abbinato.

Per fortuna, Dave ha già espresso il suo intenso desiderio di interpretare Fenix. In un’intervista del 2021 con Collider, ha rivelato come ha rifiutato l’opportunità di recitare in un film di Fast and Furious in modo da poter presentare un film di Gears. “Non sto sminuendo nient’altro, sto solo dicendo che Gears è molto più interessante per me. Non voglio fingere di essere realmente interessato a qualcosa che non sono quando c’è qualcosa di cui sono davvero entusiasta e che voi ragazzi avete sotto controllo. ‘Mi prenderesti in considerazione per questo?’ Non credo che ci sia nulla di male in questo. Non sto cercando di pestare i piedi a qualcun altro, sto solo dicendo che questo è ciò che amo e di cui sono seriamente appassionato. Posso fare un buon lavoro per voi ragazzi su questo.“