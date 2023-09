Alien: la regina degli Xenomorfi

Aliens (1986) ha introdotto la Regina Xenomorfa, un tipo speciale di Xenomorfo che fungeva da leader dell’alveare incontrato da Ripley nella colonia umana di LV-426. Il fatto che ci fossero dozzine di Xenomorfi su LV-426 significava che la maggior parte degli umani erano stati probabilmente catturati e trasformati in ospiti dai Facehugger. Quello che è successo a Kane in Alien (1979) ora stava accadendo su scala più ampia con dozzine di esseri umani. Tuttavia, quei Facehugger che impiantano embrioni alieni su persone in LV-426 dovevano provenire da qualche parte. I Facehugger, che fungono da intermediario nel ciclo vitale degli Alieni, provengono da uova deposte dagli Xenomorfi. Pertanto, Ripley e l’equipaggio della Sulaco conclusero che c’era almeno uno Xenomorfo adulto che deponeva le uova su LV-426. Hudson fu colui che suggerì che ci fosse un’aliena più grande, femmina, che fungeva da capo della colonia, introducendo così il concetto di regina aliena. Dopo più di un’ora dall’inizio di Aliens, la Regina Xenomorfa ha fatto capolino. Anche se c’erano diversi Xenomorfi su LV-426 durante l’evento di Aliens, era facile capire quando la regina Xenomorfa più grande e più forte sarebbe comparsa sullo schermo.

L’apparizione della Regina Xenomorfa in Aliens (1986) è uno dei tanti modelli della Regina Aliena mostrati negli universi Alien e Alien vs. Predator. Generalmente, una Regina Aliena ha una testa molto più grande del solito drone Xenomorfo. La creatura aliena di Alien (1979), che era un drone xenomorfo, era alta circa 2,50mt. La Regina Aliena di Aliens, invece, era alta 5mt. Il drone Xenomorfo medio pesa 150 kg, mentre una regina aliena può pesare dieci volte tanto. Un’altra differenza tra una regina Xenomorfa e altri Xenomorfi è il numero di braccia. La Regina Aliena ha un paio di braccia extra rispetto ai droni Xenomorfi, che le conferiscono una presenza simile a un ragno. Tuttavia, la più grande differenza tra la Regina Xenomorfa e i droni è la loro intelligenza. Aliens di James Cameron non poteva semplicemente ripetere ciò che aveva fatto il primo film, motivo per cui la Regina Xenomorfa doveva essere un “boss finale” diverso dallo Xenomorfo originale. La regina Xenomorfa degli alieni era più intelligente dei droni, come si è visto quando inseguiva Ripley spinta esclusivamente dalla vendetta. La Regina Xenomorfa era persino abbastanza intelligente da nascondersi nella Sulaco.

Come nasce o viene scelta una regina xenomorfa è una questione complicata che dipende da quale continuità aliena viene presa in considerazione. Ad esempio, ci sono diversi tipi di uova aliene nei fumetti Alien, suggerendo che una regina xenomorfa potrebbe provenire da un tipo speciale di uovo. Detto questo, questo non si applica necessariamente alla tradizione del film Alien. Nella sequenza temporale dei film Alien, senza considerare Alien vs. Predator, non si sa molto su come vengono scelte le regine xenomorfe. Tuttavia, il romanzo di Aliens 3 stabilisce il concetto di un “embrione di regina”, che viene inserito da un Royal Facehugger e dà origine a uno speciale Chestbuster che si evolve in una regina. Un’altra spiegazione alternativa che deriva dai fumetti di Alien è che una regina xenomorfa depone uova speciali che vengono covate separatamente dalle altre. La creatura più forte nata da questi diventerà quindi la Regina. Il gioco Alien vs. Predator: Extinction del 2003 ha stabilito che una regina xenomorfa è in realtà il risultato di un processo di metamorfosi che qualsiasi pretoriano xenomorfo può attraversare. Pertanto, un normale drone Xenomorfo potrebbe trasformarsi in un Pratetoriano e poi in una Regina.