“Oppenheimer” supererà “Bohemian Rhapsody” diventando il film biografico con i maggiori incassi

Successo prevedibile per la pellicola dell’anno. Oppenheimer di Christopher Nolan è pronto a conquistare un altro record nella sua storica corsa di apertura al botteghino mondiale, diventando il film biografico con i maggiori incassi della storia dopo aver superato il film musicale del 2018, Bohemian Rhapsody , che raccontava la storia della vita dell’iconico musicista Freddie Mercury e, in un senso più ampio, la storica carriera del leggendario gruppo musicale, i Queen.

Come vanno le cose per Oppenheimer al botteghino

Bohemian Rhapsody ha incassato 910,8 milioni di dollari su un budget stimato di 55 milioni di dollari: uno sbalorditivo successo al botteghino sotto ogni aspetto. Sebbene Oppenheimer avesse un budget più magro di 100 milioni di dollari, ora ha superato l’incasso al botteghino con 912,7 milioni di dollari e può rivendicare il titolo di film biografico insieme a vari altri riconoscimenti che ha raccolto nel suo viaggio di enorme successo da quando è stato presentato in anteprima il 21 luglio.

Oppenheimer racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico che fu direttore del Progetto Manhattan, che aveva sede a Los Alamos, nel New Mexico. Il Progetto Manhattan era un gruppo di ricerca segreto incaricato di sviluppare e mettere in pratica la primissima arma di distruzione di massa, con l’obiettivo di usarla per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Cillian Murphy interpreta l’omonimo Oppenheimer, accanto a Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Kenneth Branagh, Jason Clarke, Josh Harnett, Dylan Arnold, Benny Safdie, James D’Arcy, Tony Goldwyn, Olivia Thirlby e Jack Quaid, solo per citarne alcuni.

Naturalmente, il più grande vincitore in questa battaglia è Rami Malek, che appare in entrambi i film, anche se in ruoli sostanzialmente diversi quando si tratta di screentime. Malek, come tutti ricorderanno, vinse il primo Academy Award della sua carriera per aver interpretato il cantante dei Queen , Freddie Mercury, in Bohemian Rhapsody. Anche se il suo ruolo in Oppenheimer equivale a un glorificato cameo, per pochi minuti è sullo schermo nel ruolo di David Hill , uno degli scienziati che idolatrava il lavoro di Oppenheimer e la cui testimonianza ha scoperto la cospirazione ordita contro Oppenheimer da Lewis Strauss (interpretato di Robert Downey Jr.nel film), costando a Strauss la nomina a Segretario del Commercio degli Stati Uniti.

Insomma, ci sono degli elementi che uniscono due grandi film, destinati a far parlare di loro per anni. Staremo a vedere quali saranno i numeri finali di Oppenheimer, dopo il successo avuto in queste settimane.