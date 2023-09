Aquaman 2 ecco il trailer: c’è anche Amber Heard

L’attesa è finita per i fan DC, poiché il trailer di Aquaman 2 Il Regno Perduto (titolo completo) è ufficialmente arrivato. Jason Momoa fa il suo attesissimo ritorno nei panni di Aquaman, e Amber Heard si unisce a lui sullo schermo nei panni di Mera. Altri grandi nomi che si uniscono a Momoa e Heard includono Patrick Wilson e King Orm, Nicole Kidman e Atlanna, e la star di Candyman Yahya Abdul-Mateen II nei panni di David Kane, AKA Black Manta. Nel frattempo, Ben Affleck riprenderà il suo ruolo di Batman, nonostante le redini siano state recentemente prese da Robert Pattinson.

La sinossi ufficiale recita: “Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per sconfiggere Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più formidabile che mai, brandendo il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per stringere un’improbabile alleanza. Insieme, devono mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, dalla distruzione irreversibile.”

Il ritorno della Heard nei panni di Mera arriva dopo che un fan della DC ha creato una petizione per rimuoverla dal film sequel a causa della sua perdita della causa contro l’ex marito Johnny Depp. I fan della DC Comic non sono stati gli unici a non averla inclusa, a quanto pare anche la Warner Bros. ha messo in dubbio la sua riformulazione. “Ho lottato davvero duramente per restare nel film. Non volevano includermi nel film“, ha detto in aula durante il processo di alto profilo contro Depp. Quando le è stato chiesto se fosse stata inclusa nel secondo film, la Heard ha spiegato che avrebbe recitato, ma in “una versione molto ridotta di quel ruolo“.

Ha spiegato: “Mi è stata data una sceneggiatura. E poi nuove versioni della sceneggiatura che avevano tolto scene che contenevano azione, che raffiguravano il mio personaggio e un altro personaggio, senza rivelare spoiler, due personaggi che combattono tra loro. Fondamentalmente hanno tolto un sacco dal mio ruolo. Hanno semplicemente rimosso un sacco.” Il regista del film James Wan in seguito ha risposto all’affermazione di Heard e ha insistito sul fatto che il film di Mera nel secondo capitolo sarebbe stato sempre più piccolo. Ha detto: “Il primo Aquaman era il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film sarebbe sempre stato Arthur e Orm. Quindi, il primo era un film d’azione-avventura romantico, il secondo è un film d’azione-avventura di bromance. Lasciamo le cose a questo.” Aquaman e il Regno Perduto uscirà nei cinema il 20 dicembre.