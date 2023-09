I display e le smart TV più affascinanti del 2023: le proposte dei big brand

Per gli amanti di monitor e televisioni abbiamo deciso di sbirciare sulle ultime novità proposte a Berlino, dove ogni anno si tiene l’IFA, la fiera dedicata appunto agli elettrodomestici e all’elettronica.

Sono emerse delle idee interessanti, che potranno soddisfare diversi target di clientela, essendo la televisione uno dei beni maggiormente acquistati negli ultimi anni dalle famiglie.

Sarai sorpreso nello scoprire come la tecnologia ha fatto enormi passi avanti in un solo anno e che esiste uno schermo perfetto per ogni cliente, in base al tipo di esperienza della quale desidera godere.

TV laser AWOL Vision Vanish

Osservando i dati dal 2012 al 2022, si è osservato che i consumatori sono alla ricerca di televisori sempre più grandi, arrivando a una media di 50 pollici per poter visualizzare al meglio tutti gli eventi. In Italia, ad esempio, il formato da 55 pollici è quello più comune, ma il costo medio dei modelli con dimensioni superiori si sta riducendo.

Per ovviare ai problemi di spazio, soprattutto all’interno di ambienti non troppo ampi, il marchio Awol, leader nel settore, ha deciso di aggiungere alla struttura sottile di una classica televisione uno schermo retrattile, che funge da proiettore e può essere riposto all’interno di un vano incorporato al termine del suo utilizzo.

Ciò comporta che si riescano a vedere film ed eventi sportivi su uno schermo da 100-120 pollici, rendendo l’esperienza molto vicina a quella del cinema.

La tecnologia 3D, unita a una visuale 4K, dona delle immagini chiare, nitide e dotate della giusta profondità, accompagnate da un audio ottimale dato da altoparlanti Dolby da 36 Watt.

La luminosità da 3.500 NASI lumen favorisce anche il gaming, che beneficia di una risoluzione di ultima generazione, proiettando coloro che si trovano davanti allo schermo direttamente nel gioco.

Televisioni da 200 pollici: TV laser Hisense

Proseguendo sulla linea delle televisioni con maxi schermo, Hisense ha deciso di superarsi, proponendo un doppio proiettore a focale corta, che unifica le sue straordinarie caratteristiche in uno schermo da 200 pollici. Si tratta di un dispositivo sviluppato soprattutto in orizzontale, dotato di una cornice sottile e quasi invisibile, per consentire allo spettatore di immergersi all’interno dell’evento o del contenuto che sta visualizzando. La visuale è altamente tecnologica e l’audio chiaro e nitido.

I migliori monitor 3D: Lenovo ThinkVision 3D

Uscendo per un secondo dal mondo delle televisioni, siamo rimasti molto colpiti dalla modernità e dall’estetica di questo schermo Lenovo ThinkVision 3D, dalla grandezza di 27 pollici.

La vera innovazione, proposta da questo marchio che si sta facendo sempre più strada nel mondo di pc e televisori, è consentire una visione 3D delle immagini senza la necessità di indossare occhiali.

Lo schermo, che gode di una risoluzione 4K, possiede un tracciamento oculare integrato.

Ciò significa che il campo visivo è perfettamente suddiviso tra i due occhi, ma non in modo standard ma adattandosi a coloro che stanno visualizzando l’immagine. Questa sembra quasi uscire dallo schermo grazie alla tecnologia 3D.

StanbyME Go: la proposta LG

LG ha deciso di dedicare la propria proposta di punta per questo 2023 a coloro che vivono in maniera dinamica e si trovano spesso fuori casa.

Pertanto si è deciso di realizzare una tv portatile full HD, che ricorda un tablet come design ma allo stesso tempo assicura dimensioni più grandi per lo schermo, consentendo di vedere film, video ed eventi sportivi anche all’aperto.

Lo schermo, della grandezza di 27 pollici, viene estratto direttamente da una valigetta, alla quale rimane ancorato per mezzo di un piccolo braccio che lo mantiene dritto e consente di direzionarlo e inclinarlo.

I vantaggi che è possibile trarre da un prodotto simile sono gli stessi di una televisione standard, con la differenza di poter poi riporre e portare sempre con sé il dispositivo.

La tecnologia integrata consente di aprire e utilizzare le principali app, come ad esempio Apple Tv, Disney+ o Paramount, così come Prime Video e Youtube, godendo di una connessione integrata potente e stabile.

Oltre alla connessione Wifi, è presente anche il bluetooth e un sistema audio potente, composto da altoparlanti a 4 canali.

Le tv led di TLC: Premium QD-Mini per colori incredibili

TLC è un marchio che ha saputo conquistare la sua fetta di pubblico, assicurandosi circa l’11% del mercato negli ultimi anni.

La proposta che ha deciso di fare per questo 2023 comprende Premium QD-Mini, che di mini non ha nulla in quanto raggiunge una dimensione di 85 o 98 pollici.

Si tratta di uno schermo LED a 4K, che offre un’eccezionale visualizzazione, dando ai colori e alle immagini una brillantezza unica.

Grazie alle 5000 zone di oscuramento, sarà possibile visualizzare i contenuti in maniera ottimale, beneficiando anche di una tecnologia di ultima generazione, come ad esempio il Wifi 6 oppure il bluetooth 5.2.

La televisione possiede già al suo interno alcune delle migliori app e risponde ai principali assistenti vocali, come Google Assistant.

A colpire maggiormente i potenziali clienti sarà il rapporto qualità-prezzo, in quanto è possibile portare a casa un prodotto di alto livello riuscendo a mantenere bassi i costi.

TLC: non solo televisioni ma anche schermi da gioco

Il mondo di TLC non si limita esclusivamente alla realizzazione di televisioni di ultima generazione, ma volte il proprio sguardo anche al settore del gaming, in continua espansione.

La proposta del 2023 si suddivide quindi tra un monitor piatto, della grandezza di 27 pollici a 144 HZ, e uno curvo, ultrawide e della grandezza superiore di 34 pollici.

Si tratta di soluzioni adatte a coloro che amano rimanere più su un terreno tradizionale, pur godendo del top della visualizzazione, ma anche a chi adora sperimentare tutti i nuovi orizzonti delle immagini di gioco.

I colori sono supportati da una tecnologia DCI-P3 del 97%, che li rende vividi e nitidi, facendo sentire lo spettatore all’interno del gioco.

Lo schermo da 34 pollici può essere girato e ruotato a proprio piacimento, mostrandosi molto versatile dal punto di vista della collocazione.

Numerose sono le funzionalità che questi due prodotti offrono ai loro potenziali clienti: troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una USB-PD e un jack, utile per utilizzare cuffie compatibili di vario genere.

Puoi quindi attaccare ogni genere di dispositivo per il gaming e immergerti nel gioco, utilizzando tutti i sensi grazie a un monitor che aiuta a stimolare le sensazioni visive e uditive.

Hai mai visto una tv trasparente? Thomson Scenium OLED

Thomson Scenium OLED è apparsa quasi come una visione futuristica per coloro che si trovavano alla fiera di Berlino. Si tratta di un prodotto dall’estetica incredibile, che può essere collocato in una casa moderna come focus dell’ambiente.

La sua caratteristica principale è quella di essere totalmente trasparente una volta che viene spenta, riducendo al minimo il suo impatto visivo. Alla stupefacenza estetica corrisponde però una funzionalità moderna e ottimale, che si dispiega su uno schermo dalle dimensioni variabili di 55 o 65 pollici.

Non avrai il disagio di dover nascondere la televisione durante il suo inutilizzo e allo stesso tempo visualizzerai film ed eventi con una risoluzione perfetta e un audio di qualità anche all’interno di ambienti di medie o grandi dimensioni.

Cosa lascia ai visitatori questa 99esima edizione dell’IFA

L’IFA ha raggiunto quest’anno la sua 99esima edizione, segno che il settore è sempre in ascesa e che si lavora per migliorare ogni anno tecnologie e applicazioni.

Abbiamo potuto osservare da vicino schermi di ogni genere, maxi televisori e monitor che amplificano e migliorano notevolmente l’esperienza del gaming.

La conclusione che si è tratta è che esiste il modello ideale per ogni target di cliente, poiché i vari marchi si stanno contendendo lo scettro di migliore proponendo soluzioni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, capaci di coniugare estetica e funzionalità.