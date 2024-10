Venom 3 fallisce nel weekend di debutto

Venom: The Last Dance ha toccato il minimo storico per il franchise nel suo fine settimana di apertura. L’uscita di Venom: The Last Dance chiuderà la trilogia, che vede Tom Hardy nei panni sia di Eddie Brock che del simbionte alieno titolare. Arriva tre anni dopo Let There Be Carnage del 2021, che a sua volta è uscito tre anni dopo la première del film originale nel 2018, dando il via all’Universo Spider-Man di Sony, un franchise vagamente legato all’universo cinematografico Marvel e che racconta le storie di cattivi e antieroi dei fumetti originali di Spider-Man senza presentare l’eroe stesso.

Secondo Deadline, a partire da sabato mattina, Venom: The Last Dance dovrebbe raggiungere il primo posto al botteghino nazionale con un totale previsto di 52 milioni di dollari in 3 giorni nel fine settimana di apertura. Anche se è in cima alla classifica per il fine settimana, questo segna un minimo storico per il franchise di Tom Hardy, poiché il primo capitolo ha aperto con 80,2 milioni di dollari nel 2018 e Let There Be Carnage ha debuttato con 90 milioni di dollari ancora migliori nonostante un periodo depresso dalla pandemia. Botteghino 2021. Questa nuova puntata sarà inferiore a entrambi i film per decine di milioni di dollari.

Mentre il totale di questo fine settimana di apertura vede il film subire un grave crollo rispetto ai massimi finanziari delle due puntate originali, il botteghino di Venom: The Last Dance è ancora in un luogo ragionevolmente sicuro. Attualmente si prevede che avrà un weekend di apertura mondiale da 180 milioni di dollari o più, che lo metterà sulla buona strada per realizzare un profitto. Poiché è costato 120 milioni di dollari, solo poco più dei 110 milioni di dollari di Let There Be Carnage, c’è ancora spazio per fare abbastanza bene dato che il suo punto di pareggio è probabilmente intorno ai 300 milioni di dollari.

Se continuasse il suo ritmo attuale rispetto al totale mondiale complessivo del secondo film di 506,8 milioni di dollari, il nuovo film potrebbe benissimo superare quel punto di pareggio e anche di più. Tuttavia, sarà una gara più testa a testa rispetto al passato, potenzialmente perché le recensioni di Venom: The Last Dance sono state cupe, guadagnando al film un punteggio di Rotten Tomatoes del 36%. Tuttavia, sembra ancora molto migliore rispetto ai film Sony Spider-Man non Venom Morbius (15%) e Madame Web (11%), che hanno aperto rispettivamente a 39 milioni di dollari e 15,3 milioni di dollari.