Alcuni retroscena su “A Bronx Story”: i dettagli della storica pellicola

“A Bronx Story” (1993), diretto da Robert De Niro, è un film che cattura la vita nei sobborghi di New York negli anni ’60. La storia segue un giovane di nome Calogero, dibattuto tra l’influenza del padre, un onesto autista di autobus, e quella di un boss mafioso locale, Sonny.

Una serie di dettagli su A Bronx Story

Provando a scendere in dettagli, ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in esame, provando ad analizzare più da vicino “A Bronx Story”. Ecco cinque curiosità sul film:

1. Debutto alla regia di Robert De Niro: sebbene De Niro fosse già una star affermata, “A Bronx Story” ha segnato il suo debutto alla regia. Voleva raccontare una storia che gli era vicina, essendo cresciuto a New York lui stesso.

2. Basato su un dramma teatrale: Il film è tratto dall’opera teatrale “A Bronx Tale”, scritta e interpretata da Chazz Palminteri, protagonista anche nel film nel ruolo di Sonny. L’opera era semi-autobiografica, basata sulle esperienze di Palminteri in gioventù.

3. Casting Giovani Attori: per il ruolo del giovane Calogero, Robert De Niro ha organizzato audizioni aperte a New York, dove Lillo Brancato, un giovane attore senza esperienza, è stato scelto per la sua impressionante imitazione di De Niro.

4. Fiction ispirata alla vita reale: Chazz Palminteri basa il personaggio di Sonny su un mafioso reale di quartiere. L’interazione tra il giovane Calogero e il mafioso riflette la complessità della crescita in un ambiente dominato dalla criminalità.

5. Colonna sonora evocativa: la musica del film, che include canzoni dell’epoca come “I Wonder Why” dei Belmonts, gioca un ruolo chiave nel creare l’atmosfera degli anni ’60 e evidenziare i momenti chiave della storia.

In aggiunta, sappiamo che De Niro, che ha visto per la prima volta lo spettacolo a Los Angeles nel 1990, acquisì i diritti da Palminteri, intento a fare il suo debutto alla regia. Il duo ha poi lavorato pesantemente insieme alla sceneggiatura, con Palminteri che mirava a conservare molti degli aspetti della sceneggiatura originale, poiché era basato in gran parte sulla sua infanzia. La produzione iniziò nel 1991 ed è stata finanziata in collaborazione con la TriBeCa Productions di De Niro e Savoy Pictures, come primo film pubblicato da ogni studio.

Al suo rilascio, il 29 settembre, A Bronx Tale ha ottenuto un successo commerciale limitato, incassando oltre 17 milioni di dollari nazionali. Tuttavia, è andata molto meglio con i critici, che hanno elogiato le performance dei protagonisti, e hanno lanciato la carriera di attrice di Palminteri, aiutando De Niro ad ottenere l’accettazione come regista.