Non è semplice selezionare i migliori film da vedere su Netflix a novembre 2024. Netflix è senza dubbio la piattaforma streaming più variegata e completa per quanto riguarda il mondo dell’intrattenimento. C’è chi però vuole godersi di tanto in tanto, senza insomma ritrovarsi a seguire episodi e stagioni di una serie TV, un bel film. Bisogna dire come la sezione di film presenti su Netflix sia alquanto vasta e non è semplice riuscire a fare una selezione.

Scoviamo i migliori film da vedere su Netflix a novembre 2024

Può essere quindi interessante approfondire le nuove uscite di novembre, quelle che meritano una chance di essere viste. Infatti sappiamo come il catalogo venga aggiornato di mese in mese e vediamo quali novità di rilievo ci aspettano per il mese di novembre ormai arrivato.

Chiaramente ognuno ha i propri gusti ed un genere può piacere più di un altro, ma per sommi capi ci sono dei film più belli da dover assolutamente vedere a novembre. Ecco che su Netflix arriva, proprio dal primo novembre, la pellicola Let Go. Si tratta di un dramma sulla scoperta di quello che conta veramente nella vita. L’intera vicenda è incentrata sul personaggio di Stella, interpretata da Josephine Bornebusch, una donna che il pieno controllo della sua vita, almeno è ciò che sembra.

Decide di fare un viaggio con la famiglia nel provare a tenerla unita, ma ovviamente ci saranno dei colpi di scena. Tra i film più belli da vedere su Netflix a novembre rientra anche la pellicola Joy. Questa sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 22 novembre ed è la storia vera della nascita di Luoise Joy Brown, la prima bambina a venire alla luce grazie alla provetta.

Si racconta quindi l’intero percorso, fatto di dieci anni, per rendere possibile tale nascita. Sempre dal 22 novembre su Netflix ritroveremo il film The Piano Lesson, qui il protagonista è un pianoforte che provoca non poco scontri all’interno di una famiglia, tra chi lo vuole vendere e chi no, ma nasconde anche una storia piuttosto inquietante sul passato di tale famiglia.

Queste sono le pellicole di novembre più interessanti da non lasciarsi scappare, da poter insomma godersi nelle serate più autunnali quando si ha intenzione di trascorrere qualche ora di relax sul divano da soli o in compagnia. Si possono poi recuperare anche film presenti sulla piattaforma streaming da un po’ di tempo e che non c’è stato modo di guardare come Due vite parallele, Napad- La rapina e Trouble. Noi vi consigliamo questi film, chiaramente poi sta a voi decidere se guardarli o meno. Ora abbiamo le idee più chiare sui migliori film da vedere su Netflix a novembre 2024.