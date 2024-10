Lei è l’attrice più ricca al mondo e non la riconosceresti

Se sei nato nel 2000 o successivamente, forse avrai difficoltà nel riconoscere chi è questa attrice. Sebbene la serie Top Gun di Tom Cruise, la Barbie di Margot Robbie e la quantità di film in cui Dwayne “The Rock” Johnson abbia permesso agli attori di guadagnare una somma considerevole, non è affatto paragonabile all’importo attribuito a un attore che potresti non avere mai ne ho nemmeno sentito parlare. È la flessibilità definitiva, avere successo come attore ed essere, beh, più che semplicemente stabile finanziariamente, ma anche essere in grado di mantenere un livello significativo di anonimato. Ormai dovreste aver capito di chi si tratta se non avete letto il sottotitolo di questo articolo.

Beh, l’attrice 58enne di Chicago, Illinois, è conosciuta soprattutto per i suoi ruoli negli anni ’80 e ’90, dalla serie TV Square Pegs (1982-83) al film del 1987 Ragazzi perduti e Twister del 1996, quindi praticamente è questo che governa chiunque sia nato nel 2000 e oltre, anche se il suo ruolo più recente è stato nella sitcom della NBC del 2016 This is Us. Tuttavia, è importante notare che, sebbene l’attore abbia guadagnato una somma considerevole dalla sua carriera di attrice, sono stati proprio i suoi sforzi al di fuori dell’industria cinematografica e televisiva ad aver aumentato il suo patrimonio netto a circa 8 miliardi di dollari, secondo Celebrity Net Worth.

Nel 1989, l’attrice Jami Gertz sposò l’uomo d’affari Tony Ressler, tuttavia, si affrettò a notare a The Hollywood Reporter nel 2018: “Tutti pensano che io abbia sposato un ragazzo ricco. Ma ho guadagnato più soldi, molti più soldi, di Tony quando l’ho conosciuto ho pagato la nostra prima casa, ho pagato la nostra prima vacanza, l’ho sposato perché mi sono innamorata di lui.” Ma come ha fatto a guadagnare tutti quei soldi?

Bene, oltre a tutti i suoi ruoli di recitazione, Gertz e suo marito sono membri di un gruppo di investimento che ha acquistato Milwaukee Brewers della Major League Baseball. I due sono successivamente azionisti della squadra. Nel 2015, la coppia è diventata anche proprietaria della squadra Atlanta Hawks della National Basketball Association (NBA) e sono anche azionisti dei Los Angeles Dodgers. La Gertz ha anche fondato una società di produzione televisiva e cinematografica nel 2007 chiamata Lime Orchard Productions. Tuttavia, la Gertz e suo marito non si limitano a sedersi sui loro miliardi, ma restituiscono anche alla comunità. Nel 2010, Gertz e suo marito sono stati nominati i primi donatori di beneficenza di qualsiasi celebrità dal Giving Back Fund, e lei fa anche parte del consiglio di amministrazione della Melanoma Research Alliance.