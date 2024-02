Povere Creature: spiegate le scene di sesso

Basato sul romanzo di Alasdair Gray, Povere Creature vede Emma Stone nei panni di Bella Baxter, una donna che è stata portata in vita, in stile Frankenstein, dal suo creatore, il dottor Godwin Baxter (Willem Defoe), e di cui seguiamo il viaggio mentre matura. Da un’orfana scoordinata e infantile a una donna che esplora le proprie ambizioni e desideri. Una volta che Bella raggiunge la sua versione dell’età adulta e scopre il sesso, questo diventa una parte importante del film: ha anche un breve periodo come lavoratrice del sesso. Dopo tutta una serie di discorsi online sulla rilevanza o meno delle scene di sesso per la trama dei film, Povere Creature sicuramente alimenterà la stessa conversazione. Ma al regista Lanthimos non importa le sue parole infatti “È strano, vero? Perché non c’è sesso nei film?” ha detto dopo una proiezione al Festival del Cinema di Venezia. “Prima di tutto, era una parte intrinseca del romanzo stesso: la sua libertà su tutto, compresa la sessualità. E in secondo luogo, era molto importante per me non fare un film che fosse puritano perché avrebbe tradito completamente la realtà del personaggio principale.”

Emma Stone difende il sesso e la nudità nel film Povere Creature. Parlando al programma “Front Row” di BBC Radio 4 all’inizio di questa settimana, la Stone ha detto che le scene volgari tra Bella e Duncan sono necessarie per il suo personaggio. “Gran parte di tutto questo riguardava l’essere fedeli all’esperienza di Bella. Io vedo il sesso… Ovviamente, poiché è più avvincente o qualcosa di cui parlare, le persone sollevano molto quell’aspetto, ed è una parte enorme della sua esperienza e della sua crescita. Come è, penso, per la maggior parte delle persone in vita. Ma lo vedo solo come un aspetto tra tanti. La sua scoperta del cibo, della filosofia, dei viaggi e della danza. Il sesso è un altro aspetto. Una delle cose di cui abbiamo parlato fin dall’inizio, e che pensavo fosse estremamente importante, è che Bella è completamente libera e senza vergogna per il suo corpo. Non sa di essere imbarazzata da queste cose, o di nascondere le cose, o di non immergersi completamente nell’esperienza quando si tratta di qualcosa.”

Di conseguenza, ha detto Stone, era importante interpretare il personaggio con la minima inibizione possibile. “Quindi, per la telecamera che in un certo senso si tira indietro, o dice, OK, beh, taglieremo via tutto questo perché la nostra società funziona in un modo particolare… sembrava una mancanza di onestà su chi è Bella e cosa prova. Non sono una persona che vuole semplicemente stare nuda tutto il tempo, ma sono qualcuno che vuole onorare il personaggio il più pienamente possibile. Per questo, sembrava che fosse parte del suo viaggio, quindi chi sono io per dire che dovrebbe essere vergognoso?“