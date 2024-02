The Rock potrebbe redimersi col prossimo film

Il prossimo film A24 di Dwayne “The Rock” Johnson, The Smashing Machine, può riscattare un precedente tentativo di una traiettoria di carriera cinematografica più seria di quasi 11 anni fa. Sebbene noto soprattutto per la sua carriera di wrestling, The Rock si è anche affermato come uno degli attori più famosi che lavorano a Hollywood, con ruoli da protagonista in numerosi franchise, sequel e riavvii. Dal franchise Fast & Furious alla sua serie di commedie con protagonista accanto a Kevin Hart, The Rock è senza dubbio una delle forze dominanti nel settore dell’intrattenimento.

Gli inizi della carriera cinematografica di The Rock hanno visto l’attore cimentarsi in lavori emotivamente più stimolanti che mostravano un lato diverso della celebrità di serie A. Film come Be Cool e La Gang di Gridiron perdono il suo personaggio da macho al posto di qualcosa di molto più riconoscibile per il pubblico generale. Tuttavia, un film del 2013 della carriera di The Rock lo ha visto tentare di fondere la sua solita estetica con qualcosa di più drammatico, senza che nessuno dei due approcci funzionasse. Anche se i dettagli sono limitati, The Smashing Machine può riuscire a stabilire la drammatica carriera di The Rock, e forse anche a cambiare la direzione della sua carriera.

Sebbene la maggior parte dei critici lo abbia liquidato, Pain & Gain – Muscoli e Denaro è uno dei migliori film di Michael Bay ed è basato sugli eventi della vita reale di un trio di bodybuilder criminali nella Miami, in Florida, degli anni ’80. Sebbene Pain & Gain non sia affatto un tesoro della critica, dimostra la gamma di The Rock e suggerisce che con il materiale adeguato, il pubblico può vedere un lato rinfrescante dell’attore. Considerando il curriculum di A24 e la sensibilità di Bennie Safdie come regista, l’imminente The Smashing Machine potrebbe essere proprio il film di cui ha bisogno per dimostrare perfettamente le sue capacità drammatiche.

Data la sinossi, The Smashing Machine è già il progetto più interessante di Dwayne Johnson da anni e ha il potenziale per migliorare la sua reputazione come attore. Anche se la storia di Kerr è piena di tragedie, è in definitiva una storia sul recupero della propria umanità e gioia di vivere, indipendentemente da quanto siano difficili le cose. Considerando il record di Safdie nel coprire questioni simili di abuso e rimorso attraverso le sostanze di cui abusano i suoi protagonisti, The Smashing Machine è già nella posizione di fare bene. Se The Smashing Machine avrà successo, potrebbe anche inaugurare una nuova era di progetti per The Rock.