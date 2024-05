Megalopolis: il film destinato a diventare colossal cult

È stato rilasciato il primo trailer completo di Megalopolis. Il prossimo film di Francis Ford Coppola è in lavorazione da decenni, con il regista che alla fine ha finanziato lui stesso l’epopea di fantascienza e ha accumulato un cast stellato. Anche se non c’è ancora una data di uscita per Megalopolis negli Stati Uniti, il film sta per essere presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove sarà proiettato alla stampa per la prima volta. Prima di quella première, il primo trailer di Megalopolis condiviso da Coppola offre al pubblico il miglior sguardo finora al nuovo film. Dai un’occhiata qui sotto:

Il prossimo lungometraggio del regista di Apocalypse Now e Il Padrino ora colloca Adam Driver come un apparente eroe con un’abilità unica che vuole cambiare la società in meglio. Megalopolis è descritta come un’epopea di fantascienza, che emerge nel nuovo trailer. Driver interpreta Cesar Catilina, un architetto con il potere di controllare il tempo. Conosciuto per il suo idealismo, vuole usare la sua capacità per ricostruire una metropoli simile a New York che è in uno stato di decadenza e rovina. Tuttavia, si oppone a un sindaco corrotto (interpretato da Giancarlo Esposito di Breaking Bad) che rimane fedele allo stato regressivo della situazione. Julia, la figlia del sindaco (interpretata da Nathalie Emmanuel, ex allieva di Game of Thrones) è intrappolata tra loro. È stanca dell’influenza ereditata e cerca invece il significato della sua vita.

L’ultima anteprima offre un’istantanea cruda della premessa, poiché la narrazione di apertura solleva la questione di quando, esattamente, un impero muore. La domanda viene posta mentre il cielo è in fiamme con oggetti in fiamme che cadono verso la città. Sebbene il trailer offra un focus speciale su Cesar, che sostiene un percorso migliore da seguire, c’è anche un focus su Aubrey Plaza. L’attore, visto di recente nella seconda stagione di The White Lotus, interpreta il ben vestito Wow Platinum, che è sicuramente all’altezza del nome, apparendo come uno degli individui più ricchi della società.

Il trailer di Megalopolis, interpretato anche da Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman, si concentra sul divario di ricchezza. Mentre la città crolla, le statue crollano e scoppiano proteste, ma ci sono anche eventi fantasiosi sul tappeto rosso ed elaborate feste di intrattenimento che riecheggiano l’antica Roma. Sebbene sia un progetto appassionato di lunga data che ha impiegato decenni per arrivare sul grande schermo, questa giustapposizione suggerisce che Megalopolis potrebbe ancora sembrare abbastanza attuale.