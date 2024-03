John Cena nudo agli Oscar: la rivelazione dietro le quinte

Le domande della gente su John Cena agli Oscar di ieri sera hanno finalmente avuto risposta. Il wrestler della WWE e star di Ricky Stanicky si è presentato ai prestigiosi premi della serata del 10 marzo indossando nient’altro che il vestito di come è nato, ovvero nessuno. Anche se sono sicuro che siamo tutti d’accordo sul fatto che l’attore ha il corpo di un dio greco, apparentemente non ha dimenticato i suoi vestiti per mostrare il suo fisico impressionante, ma come parte di una scenetta con Jimmy Kimmel. Le cose sono iniziate quando Kimmel ha fatto riferimento a un famigerato incidente nella storia degli Oscar. Alla 46esima edizione degli Academy Awards nel 1974, uno streaker chiamato Robert Opel corse sul palco durante la cerimonia. Kimmel continuava a dire quanto sarebbe stato pazzesco se uno streaker avesse attraversato di nuovo il palco, dando a Cena il suo segnale. Il 46enne si è poi trascinato timidamente sul palco indossando nient’altro che Birkenstock e una grande busta che sembrava coprire le sue parti intime.

Le persone si sono affrettate a chiedersi se Cena fosse effettivamente nudo e le foto dietro le quinte hanno rivelato tutto. In uno scatto dell’attore da dietro, lo si vede con quello che potrebbe essere descritto solo come un pezzo di stoffa color nudo che copre le sue parti anteriori (se capisci il concetto), fino alla parte superiore delle natiche. A parte questo e i suoi sandali, era completamente nudo e non puoi fare a meno di ammirare la sua dedizione e il coraggio nell’interpretare questo siparietto che potrebbe creare imbarazzo a chiunque, ma non al nostro eroe.

Mentre molti, inclusa Margot Robbie, hanno trovato la scenetta divertente, altri hanno criticato gli Oscar per averla consentita alla luce dei bambini che potenzialmente guardavano gli Awards. “Mi chiedo se @JohnCena chiederà scusa ai genitori dei bambini che hanno visto il suo culo nudo sul palco degli Oscar“, ha detto una persona. “Non sorprende che John Cena cammini nudo sul palco degli Oscar durante la TV in prima serata che molto probabilmente i bambini guardano“, si è arrabbiato un altro. Un altro individuo arrabbiato ha scritto: “La roba di John Cena è davvero disgustosa. Quest’uomo ha dei figli che lo ammirano dal suo periodo nella WWE. Scommetto che esplode ancora di più dopo quella disgustosa bravata agli Oscar.”