Deadpool & Wolverine: sbuca fuori il trailer

Un nuovo aggiornamento sul film era in arrivo da molto tempo, sono passati quasi quattro anni dall’ultima volta che abbiamo visto Ryan Reynolds infilarsi l’aderente abito rosso e condividere un po’ del suo impassibile umorismo di Deadpool. Non solo, ma è passato più di un anno da quando abbiamo sentito l’incredibile notizia che il nemico di lunga data di Reynolds, Hugh Jackman, si sarebbe unito a lui nel terzo capitolo nei panni di Wolverine. Da allora abbiamo ricevuto piccoli spot e immagini attraverso i social media, ma questa è la prima volta che vediamo Deadpool di nuovo veramente in azione. Il trailer offre ulteriori approfondimenti sulla precedente affermazione di Reynolds secondo cui il nuovo film avrebbe portato il franchise di Deadpool in una “direzione completamente diversa“. È il momento che tutti aspettavamo dunque: il trailer di Deadpool (3) & Wolverine è qui. Ed è proprio bello come speravamo:

Anche se quella notizia, combinata con l’acquisizione della Fox da parte della Disney, potrebbe aver portato alcuni a temere che non avremmo avuto lo stesso Wade Wilson che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, il trailer indica che sarà comunque più divertente che mai. Anche lo scrittore Rhett Reese ha precedentemente assicurato che le cose non cambieranno troppo drasticamente. Parlando nel 2022, ha detto: “La Disney lascerà che Deadpool diventi Deadpool, sai? Non è che una battuta in particolare possa essere quella che dicono: ‘Sai, è troppo lontano’. Potrebbe succedere, ma fino a questo punto non è stato altro che supporto.” Naturalmente, una cosa che cambierà è che Jackman introdurrà Wolverine nell’MCU per la prima volta.

L’attore ha parlato nel 2022 esattamente di come la Marvel abbia reso tutto ciò possibile, dicendo: “Tutto grazie a questo dispositivo che hanno nel mondo Marvel per spostarsi attorno alle linee temporali ora, possiamo tornare indietro perché è ‘scienza’. E quindi non ho per rovinare la timeline di Logan, che era importante per me, e penso probabilmente anche per i fan.” Jackman non è l’unico attore ad unirsi alla famiglia Deadpool; Reynolds sarà affiancato nel nuovo film anche dall’attrice britannica Emma Corrin, che interpreterà il cattivo principale. Anche la star della serie Matthew Macfadyen farà il suo debutto nel MCU, mentre Stefan Kapičić tornerà nel ruolo di Colosso. Sfortunatamente i fan dovranno aspettare un po’ più a lungo del previsto per Deadpool 3, dato che la data di uscita è stata posticipata dal 3 maggio al 26 luglio a causa degli scioperi di Hollywood. Tuttavia, con il primo trailer ora qui, siamo ufficialmente in dirittura d’arrivo!