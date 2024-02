Marvel annuncia il cast dei Fantastici 4

La Marvel ha annunciato il cast del nuovo film dei Fantastici Quattro con un incredibile poster a tema San Valentino. Il nuovo film non uscirà prima del 2025, ma i fan hanno già dedicato molto tempo a chiedersi chi sceglierebbe lo studio per la nuova iterazione del franchise dei Fantastici Quattro. I ruoli di Mr. Fantastic, La Donna Invisibile, La Torcia Umana e La Cosa erano stati precedentemente interpretati da artisti del calibro di Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell, ma il nuovo capitolo porterà volti nuovi. La Marvel ha condiviso il cast in un post su Instagram, scrivendo: “Buon San Valentino dalla Prima Famiglia della Marvel!”

Piuttosto che foto drammatiche del cast, la Marvel ha scelto di annunciare il cast con un poster artistico che sembra disegnato a mano, anche se molto bene. Il poster mostrava ogni membro del cast nel suo ruolo, tutti insieme. Dopo il successo di The Last of Us, Pedro Pascal si unirà al film nel ruolo di Reed Richard, alias Mr. Fantastic. A Pascal si uniranno artisti del calibro di Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, che interpreteranno rispettivamente Sue Storm/La Donna Invisibile, Johnny Storm/La Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa. I fan sono rimasti stupefatti dal casting, e molti si sono recati su X per condividere i loro pensieri.

“Joseph Quinn che ottiene il ruolo di Johnny Storm nei Fantastici Quattro è fantastico!“, ha scritto un fan entusiasta dopo aver visto il poster.

Un altro ha semplicemente commentato: “Questo è un cast d’élite“.

Il nuovo titolo, che si conferma si chiamerà I Fantastici Quattro, è diretto da Matt Shakman, che i fan della Marvel conosceranno dal suo lavoro sulla serie Disney+ WandaVision. Una bozza della sceneggiatura è stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer, con Josh Friedman, di Avatar: The Way of Water, che sta lavorando anche su una versione per lo studio. Pascal ha evidenziato il suo entusiasmo per il progetto condividendo il poster su Instagram, scrivendo: “Dalla nostra famiglia alla tua. #TheFantasticFour… #AllYouNeedIsLove.” Moss-Bachrach, che ha recentemente vinto il suo Emmy per la sua interpretazione nella serie drammatica Disney+ The Bear, ha condiviso il poster sulla sua pagina Instagram con una didascalia simile. Oltre ad annunciare chi darà vita ai supereroi, la Marvel ha condiviso una nuova data di uscita per il film, dichiarando che arriverà il 25 luglio 2025. Potrebbe sembrare molto lontano al momento, ma speriamo che non passi molto tempo prima che la Marvel condivida ulteriori approfondimenti sul nuovo titolo!