Sanremo tra John Travolta e Russel Crowe

ll festival di Sanremo 2024 ha già concluso anche la terza giornata di gara. Ricordiamo che nella prima c’è stata l’esibizione di tutti e 30 i cantanti che partecipano, per poi dividersi nei due giorni successivi esibendosi 15 alla volta. Ed è proprio in questi due giorno, il secondo in particolare, che ovviamente Sanremo ha dovuto farsi ricordare. Quel palco ha una ormai lunghissima tradizione di scandali e fetecchie che se dovesse mancare magari qualcuno ci resta pure male. Superospiti di questo festival, fino ad ora, gli attori John Travolta e Russel Crowe.

Partiamo da quest’ultimo “il gladiatore” come ormai è impresso nella nostra memoria che si è esibito con la sua band che porterà in tour in giro per l’Italia, sì perché Russel oltre ad avere origini italiane, ha dichiarato che prima di fare l’attore cantava e voleva diventare una rockstar. Indubbiamente molti italiani non conoscevano questo lato di Russel ma sappiate che potrete recuperare con il suo tour, basta fare una rapida ricerca per trovare le date. Il timore che potesse succedere qualcosa di imbarazzante anche con Crowe si respirava proprio nell’aria ed infatti quando la Mannino gli ha chiesto come mai il suo cognome non sembrasse italiano come altri grandi attori quale Di Caprio, De Niro e Russell aggiunge “Travolta!” seguito dal gesto del balletto e da un “what a f*ck!” abbastanza eloquente. Nel dopo Sanremo a Viva Rai2 Fiorello ha addirittura parlato di -dissing- ma a noi sinceramente è sembrato solo un modo per Crowe di sdrammatizzare sulla questione. Di cosa stiamo parlando? Beh del putiferio più grande di quest’anno, ma prima concludiamo che Crowe non solo ha dato dimostrazione di essere anche una forte Rockstar, di biascicare un po’ di italiano, è uscito comunque benissimo dalla sua ospitata che è stata decisamente come uno si aspetta da un ospite del genere.

Passando a Travolta, che è uscito comunque il giorno prima di Crowe, qui non si è usciti benissimo. Dire che L’Italia abbia fatto una brutta figura internazionale è ormai sulla bocca di tutti ma volevamo fare un piccolo appunto: in America esistono tanti talk show tipo ‘Jimmy Fallon’ dove le star mondiali si cimentano spesso in siparietti abbastanza imbarazzanti e divertenti, il livello è quasi lo stesso di quello capitato a Sanremo. Comunque detto questo non si capisce perché a Travolta abbiano fatto solo due domande in croce prima che Amadeus decidesse di iniziare a chiedere dei balletti famosi, che va pure bene considerando chi è Travolta, ma la cosa precipita quando portandolo fuori da Fiorello si decide di far ballare il “ballo del qua qua” all’attore che sembrava visibilmente scocciato. Infatti la liberatoria non è stata firmata e la Rai ha rimosso qualsiasi traccia dai propri social dell’esibizione ma per vederla potete cliccare qui.