Jonah Hill accusato da Alexa Nikolas di atteggiamento predatorio

Alexa Nikolas, che ha fatto la sua grande svolta nella famosissima serie Zoey 101 di Nickelodeon con Jamie Lynn Spears, ha accusato Jonah Hill di comportamento predatorio nei suoi confronti quando era minorenne. Rispondendo agli screenshot dei messaggi di testo che la sua ex fidanzata Sarah Brady ha pubblicato online per sostenere le sue affermazioni secondo cui Jonah era emotivamente violento mentre erano insieme, Alexa ha detto che aveva anche lei una storia strana sull’attore. Secondo Alexa, si è verificato un evento a una festa organizzata dall’attore Justin Long e dal suo compagno di stanza in quel momento. Promuovendo le sue affermazioni, Alexa ha insinuato che il compagno di stanza di Long fosse coinvolto in un altro incidente durante il raduno, dove avrebbe aggredito la sua amica che allora aveva 16 o 17 anni.

Ha poi aggiunto: “Comunque. #JonahHill è arrivato a un certo punto ed eravamo tutti piuttosto ubriachi perché ovviamente i predatori stavano dando da mangiare a noi minorenni un mucchio di alcol”. #jonahhill sembrava avermi messo gli occhi addosso perché a un certo punto volevo una sigaretta e lui ha detto che ne aveva una in macchina ‘proprio fuori’. Non mi è sembrato uno sforzo eccessivo, quindi mi sono fidato di lui. Sono uscito e ha preso le sigarette dal sedile davanti”, ha continuato. #JonahHill non mi ha dato la sigaretta che pensavo fosse strana e poi mentre tornavamo alla porta gliel’ho chiesta e lui non ha detto niente ma mi ha sbattuto contro la porta e mi ha infilato la lingua in gola. Ero così inorridita, l’ho spinto via da me e sono corsa dentro”, ha aggiunto Alexa. “Avevo 16 anni e #JonahHill 24? Non va bene. Solo per notare che #JonahHill ha detto che se volevo la sigaretta dovevo venire con lui fuori a prenderla. Non voleva andare ‘tutto solo’. Sapevano tutti che avevo 16 anni”. Questo tipo di comportamento predatorio è stato ipernormalizzato quando ero un bambino. Sono orgoglioso di vedere le donne che si oppongono agli uomini violenti ora. Bad A **!” queste le sue dichiarazioni.

Rivolgendosi a Justin, Alexa ha detto: “Ehi Justin Long, trovo interessante che tu sia in Barbarian come un predatore. Deve essere stato strano interpretare alcuni dei tuoi amici. Sapevi che il tuo compagno di stanza stava aggredendo un minore sotto il tuo stesso tetto. Hai lasciato che accadesse. . Eek. Spero che ora te ne pentirai. Anche #justinlong perché cazzo hai avuto figli a casa tua a tarda notte? Ew” Alexa ha concluso i suoi tweet sulla festa condividendo: “Sono stata traumatizzata dagli uomini di Hollywood. Sono davvero tristi gli eventi traumatici che ho nel mio corpo e nella mia mente. Le cose devono cambiare. Fanculo anche #familyguy“.

L’attrice ha doppiato un personaggio in un episodio di I Griffin nel 2011 quando aveva 18 anni. E nelle sue accuse non risparmia nemmeno il creatore Seth MacFarlane “Un giorno, subito dopo più terapia, possiamo tutti iniziare a parlare della totale mancanza di rispetto predatoria di #sethmacfarlane per il periodo dei confini professionali. Avevo 18 anni. Era il mio capo e ha 19 anni più di me“