Will Ferrell si improvvisa DJ ad una festa universitaria

Frank the Tank è tornato, questo è almeno quello che sembra dopo che Will Ferrell è stato visto fare il DJ a una festa di una confraternita americana. L’attore di Anchorman si è ritrovato dietro la consolle di una festa presso la casa Sigma Alpha Mu della University of Southern California. Ferrell indossava un berretto all’indietro, degli occhiali da sole e una giacca degli USC Trojans mentre stava deejayando. Tutti intorno a lui sembravano non riuscire a credere che una celebrità di fama mondiale stesse casualmente facendo il DJ alla loro festa. TMZ ha suggerito che questo sia stato girato a una festa pre-partita prima che l’USC affrontasse gli Arizona Wildcats nel football universitario. L’USC è riuscita a sconfiggere di poco i Wildcats 43-41. E la gente è rimasta assolutamente sbalordita dal cameo di Ferrell alla festa pre-partita.

Uno ha detto: “Questi ragazzi non sono abbastanza pubblicizzati e sicuramente non meritano di essere alla presenza di Will Ferrell“.

Un altro ha aggiunto: “DJ Will su Ones and Twos Bay Bay!“

Un terzo ha scritto: “Questo è casuale e lo adoro. Soprattutto la scelta della canzone lol.“

La scelta della canzone è importante in quanto la clip diventata virale su TikTok lo mostra mentre suona “N****s in Paris” di Kanye West e Jay-Z.

Per chi non lo sapesse, Ferrell è in realtà in quella canzone mentre i due rapper hanno campionato una sezione del suo film Blades of Glory quando dice “nessuno sa cosa significa ma è provocatorio… fa andare la gente“. E molti spettatori si sono anche chiesti se fosse il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith invece di Ferrell dato che i due sembrano incredibilmente simili. Ma tutti si chiedono perché diavolo Ferrell stia facendo il DJ per un gruppo di ragazzi del college. Anche se non abbiamo la risposta, alcuni punti vendita suggeriscono che sia a causa della sua famiglia. Il figlio maggiore di Will, Magnus, frequenta la USC in questo momento e potrebbe essere per questo che l’attore ha deciso di salire sulla consolle.

Anche se molte persone rimarrebbero inorridite dal fatto che il proprio padre conducesse una festa universitaria, questo esempio potrebbe essere un’eccezione alla regola. Nel 2017, Ferrell ha tenuto un discorso di apertura alla University of Southern California. Ha ricevuto un dottorato onorario in lettere umane e ha detto alla classe del ’17 di inseguire i propri sogni “Molte sere in cui, nel mio appartamento di Los Angeles, mi sedevo a mangiare spaghetti conditi con senape con solo $ 20 sul mio conto corrente. Avevo paura. Non si ha mai paura. Ho ancora paura. Ma la mia paura di fallire non si è mai avvicinata alla grandezza della paura del ‘E se? E se non ci provassi mai?’“