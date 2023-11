Mortal Kombat 2: cast e storia

I giochi di Mortal Kombat sono noti per i loro elenchi di combattenti ampi e vari, quindi, naturalmente, le domande chiave su Mortal Kombat 2 sono chi verrà aggiunto al cast. Le notizie sul cast di Mortal Kombat 2 hanno raggiunto nuovi livelli di entusiasmo quando è stato confermato che Baraka è stato aggiunto al roster di personaggi del sequel, annunciato quando il produttore Todd Garner ha pubblicato una foto dal set di una sedia da campeggio con sopra il nome di Baraka. Baraka è un Tarkatan che serve l’Outworld e ha enormi lame sull’avambraccio e denti affilati come rasoi. Tuttavia, non è stato rivelato chi interpreterà il personaggio. Anche se sono ancora attesi molti altri nomi, un gran numero di personaggi sono già stati confermati, tra cui: Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Noob Saibot), Tati Gabrielle (Jade), Martyn Ford (Shao Kahn), Karl Urban (Johnny Cage), Adeline Rodolfo (Kitana), Desmond Chaim (King Jerrod), Ana Thu Nguyen (Queen Sindel), Damon Herriman (Quan Chi).

Anche se ciò che accadrà nel sequel è in gran parte ancora una speculazione, è confermato che si svolgerà un torneo di Mortal Kombat. Ed Boon, co-creatore della serie di giochi Mortal Kombat, è fortemente coinvolto nel progetto e nella storia raccontata. Boon ha una mano creativa sia nella serie animata che nel sequel live-action. Dato che Boon conosce i giochi dentro e fuori, il suo contributo alla storia approfondirà senza dubbio la trama. L’aggiunta di Baraka al cast di Mortal Kombat 2 anticipa anche altri aspetti della storia del sequel. Sebbene Baraka possa avere solo un piccolo ruolo nel film, è un generale dell’Orda Tarkatan e serve Outworld, ed è estremamente fedele anche a Mileena e Shao Kahn, avendo un rapporto particolarmente stretto con Mileena. Tutto ciò conferma che Shao Kahn sarà al centro della trama, e Baraka probabilmente risponderà a Shao Kahn in Mortal Kombat 2 e farà il suo lavoro sporco. Tuttavia, Baraka non si è rivoltato contro Kahn nella serie di videogiochi, e ciò potrebbe accadere in Mortal Kombat 2.

Fortunatamente per coloro che attendono con impazienza l’uscita di Mortal Kombat 2, il recente aggiornamento delle riprese dimostra che il film è tornato sulla buona strada nella sua fase principale di fotografia. Le riprese sono state ritardate di alcuni mesi a causa dello sciopero del SAG/AFTRA che ha bloccato Hollywood, ma ora sono riprese e a pieno ritmo. Questo promettente aggiornamento non rivela molto su quando arriverà il film, anche se probabilmente non sarà nel 2024.