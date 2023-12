L’episodio di Friends preferito da Matthew Perry

Sebbene Matthew Perry abbia recitato in oltre 200 episodi di Friends, ce n’è stato uno in particolare che ha definito il suo preferito. Perry è diventato famoso nel ruolo di Chandler Bing nell’amatissima sitcom, che viene ancora vista in milioni di case oggi a quasi 30 anni dal suo debutto. E molte delle precedenti interviste di Perry sono circolate negli ultimi tempi in seguito alla sua scomparsa avvenuta il mese scorso. Perry aveva 54 anni quando è stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles ed è stato purtroppo dichiarato morto sul posto. Da allora il defunto attore è stato sepolto, alla presenza di tutti e cinque i suoi co-protagonisti di Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc. Mentre le persone continuano a mantenere viva la memoria di Perry, è riemersa un’intervista del 2004 in cui condivideva il suo episodio preferito di Friends.

I fan dello show potrebbero ricordare “The One With The Black Out“, in cui il suo personaggio Chandler era bloccato in una banca con la modella di Victoria’s Secret, Jill Goodacre, nella prima stagione. Goodacre ha interpretato se stessa nell’episodio. Ad Entertainment Weekly nel 2004 ha dunque raccontato aneddoti sull’episodio in questione “La cosa interessante di quell’episodio è che non parlavo molto; era per lo più con la voce fuori campo. Abbiamo preregistrato quello che ho detto e ho dovuto reagire.” Ha anche dicihiarato che lavorare con la Goodacre non era stato difficile ammettendo l’ovvio “Ammettiamolo: Jill Goodacre è sexy, quindi non è stato così difficile”. Dato che era bloccato in banca per l’episodio, Perry ha potuto guardare i suoi co-protagonisti filmare il resto. “La cosa fantastica di quella sera è che ho potuto guardare anche gli altri tre quarti dello spettacolo, ovvero questi cinque grandi attori che facevano un lavoro d’insieme che è stato fantastico“.

Ecco un estratto di quell’episodio dove Chandler prova a spiegare ai suoi amici che era rimasto bloccato in banca con la modella. Riguardando e ricordando l’episodio non possiamo far altro che immedesimarci nel povero Chandler che non era abilissimo con le donne e ridere ancora una volta della splendida intepetrazione di Matthew Perry che ha donato a questa serie anche un pizzico di malinconia ormai, non solo per i tempi a cui è legata.