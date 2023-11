Eddie Murphy si mostra nella prima immagine del ritorno a Beverly Hills

Eddie Murphy farà il suo grande ritorno nei panni di Axel Foley ed a confermarlo ufficialmente è questa prima immagine di Beverly Hills Cop 4. Murphy ha fatto il suo debutto nei panni del poliziotto di Detroit nel 1984 con Beverly Hills Cop, diretto da Martin Brest. Il film ha ricevuto sequel nel 1987 e nel 1994 con Beverly Hills Cop 2 e Beverly Hills Cop 3, e Beverly Hills Cop 4 è ora in fase di sviluppo. Empire rivela un nuovo sguardo a Murphy nel ruolo di Beverly Hills Cop: Axel Foley. Nell’immagine di anteprima in basso mostrata in esclusiva da Empire, Murphy si trova in mezzo a una folla di spettatori armati di cellulare, che lo sciamano come paparazzi.

Il titolo originale sarà Beverly Hills Cop: Axel Foley e non si sa tanto altro in merito. Poiché l’uscita nel 2024 non è stata ancora confermata dopo che Beverly Hills Cop 3 è uscito nei cinema nel 1994, il sequel è un lavoro che dura da decenni. Il seguito del franchise è stato originariamente annunciato negli anni ’90 dopo l’uscita di Beverly Hills Cop 3, ma ha subito numerosi tentativi falliti prima di diventare la prossima versione Beverly Hills Cop: Axel Foley che presto arriverà sul grande schermo. Le informazioni conosciute sul film, tuttavia, lasciano molto di cui essere entusiasti. Beverly Hills Cop: Axel Foley vedrà il ritorno di diversi membri del cast originale, tra cui la star Murphy insieme al giudice Reinhold, John Ashton e Bronson Pinchot. Inoltre, il film aggiungerà nuovi membri al cast tra cui Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige e Kevin Bacon. Gordon-Levitt interpreterà il nuovo partner di Foley; Paige è un avvocato difensore penale e la figlia di Foley; Il ruolo di Bacon è quello di un ufficiale dell’unità speciale della polizia di Los Angeles.

Se la nuova immagine di Beverly Hills Cop: Axel Foley rivela qualcosa, tuttavia, è che il sequel si adatterà alla sua ambientazione dell’era moderna. Proprio in questo primo sguardo, i personaggi sullo sfondo tengono in mano gli iPhone, dissociando già la nuova ambientazione di Beverly Hills Cop dalle sue origini del 1984. Man mano che verranno rivelati ulteriori dettagli sulla trama del film, sarà interessante vedere come verrà gestito questo salto temporale mentre Beverly Hills Cop: Axel Foley continua il suo sviluppo. Eddie Murphy dunque ci riprova con un altro suo grande classico, dopo aver riportato sugli schermi il Principe di Zamunda con il film intitolato “Il Principe Cerca figlio” che non è stato accolto benissimo dalla critica, si spera che lo charme di Axel possa invece giovare.