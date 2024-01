Jack Black si prepara per Minecraft

Le persone si stanno riversando sui social media per l’eccitazione per la notizia che Jack Black si è unito al cast del film live-action Minecraft. “Mi piace.” “Il miglior film di videogiochi mai uscito” “JACK BLACK È STEVE RAAAAAAHHHHHHHH.” Sono solo alcuni dei numerosi commenti dei fan. Vi basti guardare la sezione apposita sul post dell’attore. E da allora Black ha utilizzato la sua pagina Instagram per condividere una fotografia che apparentemente conferma le voci. L’immagine mostra l’attore con gli occhiali, mentre guarda in basso e legge un libro intitolato “Minecraft Basics for dummies“. La didascalia recita: “Un attore si prepara“.

L’imminente uscita del 2025 basata sull’amatissimo videogioco che ha occupato gran parte della nostra infanzia, e altrettante età adulte se siamo davvero onesti, avrà come protagonisti Jason Momoa di Aquaman, Pedro Pascal (The Last of Us) e Matt Berry di IT. E chi dovrebbe unirsi al cast già stellato se non la leggenda della School of Rock Jack Black? Il film è scritto da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson. Originariamente doveva essere diretto da Shawn Levy, ma ora è stato affidato a Jared Hess, meglio conosciuto per il film del 2004 Napoleon Dynamite. Le società di produzione legate al progetto includono Warner Bros., Mojang, Vertigo Entertainment, Legendary Entertainment e Microsoft Studios. L’elenco dei produttori include Cale Boyter, Jon Berg, la defunta Jill Messick, Mary Parent, Momoa, Roy Lee, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, come da Deadline. E i produttori esecutivi del film sono Brian Mendoza, Kayleen Walters, Jonathan Spaihts e Todd Hallowell.

La sinossi ufficiale recita: “Il malevolo Ender Dragon intraprende un percorso di distruzione, spingendo una giovane ragazza e il suo gruppo di improbabili avventurieri a partire per salvare l’Overworld“. Secondo IMDB, il film è attualmente in produzione. Deadline è stato il primo a riportare la notizia che Black si unirà al cast, con l’outlet che cita fonti che dicono che il 54enne assumerà il ruolo di Steve. E non è nemmeno la prima volta che Black viene coinvolto in un remake live-action di un popolare gioco, l’attore è apparso sullo schermo nei panni di Bowser l’anno scorso in The Super Mario Bros. Movie. Nonostante le scarse recensioni di Rotten Tomatoes, il film ha avuto il più grande weekend di apertura di sempre per un film d’animazione. Quindi, non ci resta che aspettare e vedere come si confronta il film Minecraft. L’uscita del film è prevista per il 4 aprile 2025.