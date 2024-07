I migliori film in streaming da vedere in Italia a luglio 2024

Oggi vogliamo dedicarci ai migliori film in streaming da vedere in Italia a luglio 2024, con una selezione che potrebbe fare la differenza per tutti coloro che amano questo mondo oggi. Effettivamente, c’è l’imbarazzo della scelta.

Dritte sui migliori film in streaming da vedere in Italia a luglio 2024: le proposte più interessanti oggi

Da questo mese di luglio è possibile assistere in streaming su Sky a diversi film che hanno modo di accontentare i gusti di ogni utente alla ricerca di qualche ora di assoluto relax. Approdano infatti sulla rete Sky Cinema tante pellicole interessanti, novità da gustarsi comodamente sul divano di casa propria oppure in streaming nei momenti di riposo durante i giorni di vacanza.

Per chi ama pellicole più sentimentali, ecco che dal 4 luglio sarà disponibile su Sky Cinema Uno il film Past lives, nominato tra l’altro anche agli Oscar. Per chi ama i classici della letteratura, ecco invece che dal 7 luglio su Sky Cinema Due sarà possibile assistere, anche in streaming, al film Emily. Qui ritroviamo Frances O’Connor che esordisce alla regia con un biopic che ripercorre la giovinezza di Emily Brontë.

Per la commedia all’italiana invece ecco che ci sarà spazio, dall’8 luglio su Sky Cinema Uno, all’ultimo film di Leonardo Pieraccioni dal titolo Pare parecchio Parigi. Si tratta di una pellicola ispirata a fatti realmente accaduti, con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica.

Altro film tutto italiano e che esordirà l’11 luglio su Sky è Caracas. Qui troviamo l’attore della serie Gomorra, Marco D’ Amore, in compagnia del grande Toni Servillo e dove si racconta nuovamente Napoli, attraverso gli occhi di una storia d’amore particolare.

Tra i film di luglio in arrivo su Sky Cinema Uno non possiamo non menzionare Maigret. Qui ritroviamo Gérard Depardieu che veste i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Georges Simenon nel film ispirato al romanzo Maigret e la giovane morta, in uscita il 15 luglio. Depardieu resta una certezza del cinema internazionale.

Per la serie fantasy, ecco in uscita il 22 luglio su Sky Cinema Uno, la pellicola Blue Beetle e si tratta del supereroe latino-americano della DC Comics che fa il suo debutto al cinema. Dal 29 luglio approda su Sky Five Nights at Freddy’s, film che ha incassato quasi 300 milioni di dollari ed è ispirato al noto videogioco. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti, ma queste sono solo alcune dei tanti film in arrivo a luglio su Sky. Dunque, occhio ai migliori film in streaming a luglio 2024.