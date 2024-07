Quei bravi ragazzi e l’assassinio di Tommy: il mistero mai risolto

Quei bravi ragazzi è e sarà sempre un film icononico per la sua generazione, con alcune scene che non dimenticheremo mai dal punto di vista di coloro che amano quel genere. Ad esempio, l’esecuzione di Tommy, il quale evidentemente non sapeva sarebbe stato ucciso, porta gli appassionati ancora oggi a porsi degli interrogativi. Basti pensare al dubbio su chi abbia spifferato ai grandi capi le sue colpe, che oggi analizzeremo meglio.

Quei bravi ragazzi ed il mistero dell’uccisione di Tommy

La scena di Tommy Goodfellas quando il personaggio viene ucciso è ancora uno dei momenti più iconici del film. Martin Scorsese ha esplorato una varietà di generi nel corso della sua carriera, ma è ancora ricordato meglio per i suoi film gangster – e quello spesso considerato il suo migliore è Goodfellas, pubblicato nel 1990. Basato sul libro Wiseguy di Nicholas Pileggi, Goodfellas racconta la vita dell’associato mafioso Henry Hill (Ray Liotta). Henry conosceva alcuni grandi nomi della mafia, tra quelli Tommy DeVito (Joe Pesci). Tommy era molto conosciuto nella mafia per il suo comportamento violento e impulsivo, qualità che alla fine lo hanno portato alla morte.

Sebbene la morte del personaggio di Tommy Goodfellas, sia nel film che nella vita reale, continui ad essere circondata da mistero, si ipotizza che sia stato ucciso come rappresaglia per l’omicidio di Billy Batts. Membro della famiglia criminale Gambino, Batts era un “made man” significa che non poteva essere ucciso senza il permesso del boss della famiglia di cui faceva parte. Tuttavia, qualcuno lo ha detto alla famiglia Gambino e ha fatto uccidere Tommy, e lo ha fatto facendogli credere di essere “fatto”. Tommy soddisfaceva i requisiti, quindi inizialmente non sospettava che fosse una trappola. Una volta arrivato alla sua “cerimonia” di incoronazione, tuttavia, si rese conto rapidamente del suo destino.

In Goodfellas, colui che ha ucciso Tommy DeVito è stato Tuddy, spingendo gli spettatori a teorizzare che sia stato Paul a dire alla famiglia Gambino che Tommy era il responsabile dell’omicidio di Batts. Se fosse Paul o qualcun altro rimane un mistero. Ciò che è noto per essere vero è che, secondo le regole note della mafia, Tommy doveva essere ucciso per aver ucciso Billy Batts, poiché quest’ultimo era un “made man”. Neanche Tommy DeVito si aspettava di cadere in una trappola del genere, poiché credeva di essere praticamente intoccabile a causa della sua reputazione di violenza. Insomma, ancora oggi “Quei bravi ragazzi” fa discutere gli appassionati di cinema.