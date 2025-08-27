Home » “Il Buco” merita attenzione nel palinsesto RaiPlay

Le piattaforme di streaming come RaiPlay offrono l’opportunità non solo di riscoprire grandi classici, ma anche di portare alla luce film meno conosciuti che meritano maggiore attenzione. Un esempio perfetto è “Il Buco“, un film italiano del 2021 diretto da Michelangelo Frammartino, che è recentemente riemerso sulla piattaforma Rai.

Il Buco

Cosa sappiamo sul film “Il Buco” oggi

Il film, da non confondere con l’omonimo thriller distopico spagnolo, è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha riscosso grande successo di critica e pubblico. La pellicola ci trasporta indietro nel 1961, seguendo un gruppo di speleologi del nord Italia in una spedizione straordinaria. Il loro obiettivo è l’inesplorato Abisso di Bifurto, una grotta profonda 683 metri, situata nel cuore del Parco nazionale del Pollino, in Calabria.

La discesa nelle viscere della Terra è il fulcro di questa narrazione. Non si tratta solo di un viaggio fisico, ma di un’esplorazione che tocca corde emotive e psicologiche profonde. L’imponente silenzio e la vastità delle cavità sotterranee diventano un personaggio a sé stante, amplificando il senso di isolamento e l’intensità dell’esperienza. Frammartino riesce a catturare l’essenza di questa impresa, trasmettendo al pubblico le stesse sensazioni di stupore, paura e meraviglia provate dai protagonisti.

“Il Buco” è un’opera cinematografica che celebra la natura, l’avventura e il fascino dell’ignoto, invitando gli spettatori a riflettere sui limiti dell’uomo e sulla sua relazione con l’ambiente circostante. La straordinaria fotografia, che esalta la bellezza selvaggia e misteriosa del mondo sotterraneo, rende la visione un’esperienza immersiva e quasi sensoriale.

Questo film rappresenta una vera e propria perla nascosta del cinema italiano, che merita di essere recuperata. La sua disponibilità gratuita su RaiPlay lo rende un’opportunità imperdibile per chiunque voglia immergersi in una storia affascinante e visivamente potente, lontano dalle convenzioni dei blockbuster. “Il Buco” è la prova che le piattaforme di streaming possono svolgere un ruolo cruciale nel dare nuova vita a opere di grande valore artistico che potrebbero altrimenti rimanere nell’ombra.

La cosa interessante è che questa opera di grande spessore è assolutamente gratuita, da potersi godere comodamente sul divano di casa propria. Vale la pena fare un giro sul catalogo cinematografico di RaiPlay, come visto possono essere pescate pellicole di valore e che forse non tutti conoscono perché non hanno ottenuto un grande successo al botteghino.

La piattaforma streaming di stampo Rai permette di poter dare un’occhiata a tali capolavori e soprattutto non lasciarseli scappare. “Il Buco” è solo un esempio di questa offerta proposta quotidianamente da RaiPlay, ma i capolavori non sono di certo solo questi. Buona visione!

