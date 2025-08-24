In tanti si chiedono quando torna Creed 3 su Netflix: alcuni chiarimenti

Nonostante sia da tempo arrivato nelle sale cinematografiche, in tanti si chiedono quando tornerà Creed 3 su Netflix. Basterebbe questo per evidenziare quanto sia stata scarsa la propensione di recarsi al cinema in questo particolare momento storico, soprattutto dopo il Covid, senza dimenticare che a detta di tanti italiani costa troppo gustarsi un film in questo modo. Insomma, meglio attendere, sperando che la piattaforma alla quale si è abbonati riesca ad acquisire i diritti per riprodurre la pellicola che ci interessa. Vediamo come stanno le cose e quali siano le aspettative in vista dei prossimi mesi.

Proviamo a capire quando torna Creed 3 su Netflix, ma servono subito alcune precisazioni

Dopo aver chiarito quando sarebbe arrivato al cinema qui in Italia, come forse ricorderete con il nostro articolo di alcune settimane fa, oggi tocca fare altre considerazioni per chi si chiede quando esce Creed 3 su Netflix. Allo stato attuale, infatti, non è neanche detto che questo possa avvenire in futuro, considerando che ogni film è una storia a sé e andrà valutato se l’azienda deciderà di investire sotto questo punto di vista. Uno scenario che sarà più chiaro solo nel corso dei prossimi mesi, come è logico che sia in un contesto del genere.

Se tutto dovesse andar bene per gli abbonati che sperano di guardare il film in questione attraverso la suddetta piattaforma, ci sarà comunque da attendere. Solitamente, in casi simili trascorre circa un anno tra il lancio al cinema di un film particolarmente atteso e quello all’interno di piattaforme streaming legali. Staremo a vedere se Creed 3 tornerà su Netflix, Prime Video o magari altrove, visto che le soluzioni per il pubblico sono sempre più variegate.

Chiarimenti necessari, insomma, per chi si chiede quando torna Creed 3 su Netflix. La trama si concentra su un Adonis Creed ormai ritiratosi dal ring e affermato come campione e uomo d’affari. Il suo passato, tuttavia, bussa alla porta sotto forma di Damian “Dame” Anderson (interpretato da Jonathan Majors), un amico d’infanzia e un ex prodigio della boxe appena uscito di prigione dopo 18 anni. Dame, tormentato dalla vita che avrebbe potuto avere, sfida Adonis sul ring per riprendersi tutto ciò che ha perso.

Il confronto tra i due non è solo una lotta sportiva, ma un regolamento di conti personale, in cui Adonis deve affrontare sensi di colpa e paure che lo perseguitano. Nel cast tornano anche Tessa Thompson nel ruolo della moglie di Adonis, Bianca, e Phylicia Rashad nel ruolo di Mary Anne Creed.