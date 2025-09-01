Niente Oswald Mosley nel film di Peaky Blinders in uscita

Dovremo rinunciare ad Oswald Mosley nel film di Peaky Blinders, particolarmente atteso dai fan della nota serie Netflix. Un personaggio importante di Peaky Blinders non apparirà nel prossimo capitolo cinematografico, nonostante il cliffhanger della stagione 6. Il film, intitolato The Immortal Man, è attualmente in produzione su Netflix e vedrà Cillian Murphy riprendere il suo ruolo di Tommy Shelby. Si dice che segua una storia non raccontata sui Peaky che accadde durante la seconda guerra mondiale.

Barry Keoghan e Rebecca Ferguson si uniranno al cast di Peaky Blinders, insieme alle star di ritorno Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Ian Peck e Packy Lee. Mentre Tom Hardy ha parlato di riprendere il suo ruolo di Alfie Solomon, non c’è stata alcuna conferma ufficiale che apparirà nel film.

Niente Oswald Mosley nel film di Peaky Blinders

In una nuova intervista con Metro UK, Sam Claflin, che ha interpretato il politico reale e cattivo della serie Oswald Mosley, ha confermato che non apparirà in The Immortal Man e ha affrontato le teorie dei fan sul potenziale ritorno di Mosley in futuro, dicendo: “Non conosco dettagli se non il casting […] Sono completamente eccitato.” Leggi i suoi commenti completi qui sotto:

“Non so se non dovrei dire nulla, e mantenere le speculazioni in corso … ma no, purtroppo non sono nel film, però, sono così eccitato come fan della serie. Non conosco altri dettagli se non il casting e alcune delle persone. Sono molto emozionata. La speranza è che sia ancora vivo. Beh, voglio dire, Oswald Mosley ha vissuto fino a 84. È ancora vivo nel mondo, che sia o meno una parte del mondo. Ho sentito voci sul fatto che [il film] è ambientato in futuro. Penso che Oswald Mosley abbia iniziato a perdere la luce e il suo seguito durante la guerra”.

Ciò consente al film di esplorare temi al di là del fascismo, forse spostando l’attenzione sui conflitti interni di Shelby o nuovi rivali criminali che emergono nel caos della guerra. Dal momento che il film si dice che salti in avanti nel tempo, la minaccia potrebbe essere più moderna, o le conseguenze dell’era di Mosley possono essere sentite in modi diversi.

Dal momento che The Immortal Man ha luogo durante la seconda guerra mondiale, e Mosley ha perso l’influenza storicamente durante quel periodo, ha senso che non sarà presente nel film. Ciò significa anche che The Immortal Man potrebbe allontanarsi dalla vera tradizione di Peaky Blinders, dal momento che lo showrunner Steven Knight ha precedentemente dichiarato di aver predetto un finale per Tommy dove viene riscattato. Questo segna una continuazione più simbolica piuttosto che una con una più strettamente politica