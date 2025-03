In programmazione Bordelands su Sky: cosa sappiamo sul film

Questa sera andrà in onda su Sky Cinema Uno l’attesissimo lungometraggio Borderlands, che è un adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco. Stiamo parlando di uno dei videogiochi più venduti in assoluto nel mondo e che ha preso vita anche nel mondo del cinema, ormai sembra essere una consuetudine per questo settore.

Anticipazioni su Bordelands in uscita tramite Sky

Dalle 21:15 di questa sera 17 marzo sarà quindi possibile assistere, in anteprima assoluta, alla pellicola Borderlands e tra l’altro sarà anche disponibile in streaming su Now e on demand. Per gli amanti del genere si tratta di un’occasione davvero imperdibile per assistere ad una pellicola che vede tra l’altro come attori protagonisti dei Premi Oscar.

Infatti questo film diretto da Eli Roth ha come protagonista principale l’attrice Cate Blanchett. Qui parliamo addirittura di ben due Premi Oscar all’attivo, ma non è l’unica, perché all’interno del cast c’è anche Jamie Lee Curtis, altro vincitore di un Oscar. Gli altri attori protagonisti sono Kevin Hart e Ariana Greenblatt. All’interno poi della versione originale di Borderlands, ritroviamo l’attore Jack Black che presta la sua voce a Claptrap, chiaramente in italiano non sarà così.

Se quindi siete curiosi di assistere a questa pellicola che presenta un cast di questo genere, non bisogna perdere assolutamente l’appuntamento con questa sera su Sky Cinema Uno. Parliamo di una pellicola che racchiude diversi generi, si passa insomma dall’azione, per poi arrivare alla commedia, tramite l’avventura. Senza dubbio non ci si annoierà assistendo a Borderlands.

A questo punto vediamo quale sarà la sua trama. Qui la cacciatrice di taglie dal misterioso passato Lilith (Cate Blanchett) decide di tornare nel suo pianeta di origine Pandora alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez), l’uomo più potente dell’intero universo. Si ritrova a stabilire una particolare alleanza con una serie di personaggi davvero molto bizzarra. Ritroviamo infatti il decorato soldato in cerca di redenzione Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente amante degli esplosivi e il suo protettore Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata che ne ha viste di tutti i colori, e Claptrap (Jack Black), un robot dal tono saccente.

Un mix di eroi alquanto improvvisati che uniranno le loro forse per trovare e soprattutto salvare la giovane fanciulla, ma non sarà un percorso semplice, infatti dovranno contrastare dei mostri alieni e banditi piuttosto pericolosi. Quest’ultimi infatti si ritrovano a poter custodire la chiave di un potere molto forte che metterà a rischio l’intero Universo. Lilith e la sua particolare squadra di alleati cercheranno in tutti i modi di lottare per salvare l’Universo, ma quest’unione farà capire loro soprattutto il grande valore per l’amicizia.