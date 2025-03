Nuove anticipazioni su “F1”, il nuovo film in uscita con Brad Pitt

Quest’estate uscirà nelle sale cinematografiche mondiali la pellicola “F1” ed in queste ore Formula Uno ha diffuso un video con le prime immagini di questo film dedicato a Sonny Hayes. Stiamo parlando di un ex pilota degli anni Novanta che è pronto a tornare in pista dopo un bruttissimo incidente. A vestire i panni del protagonista ritroviamo Brad Pitt. Un film che già ha infiammato tutti gli appassionati di Formula 1 e non solo, c’è grande curiosità nell’assistere a questa vicenda di un pilota che è pronto a vincere il titolo per risollevare le sorti di una scuderia che si ritrova ormai vicino al fallimento.

F1

Cosa sappiamo ad oggi su F1

“F1” è stato realizzato dagli stessi registi di “Top Gun: Maverick” e c’è stata una stretta collaborazione con Lewis Hamilton, con immagini speciali che Formula Uno ha voluto concedere agli ideatori di questa pellicola. Ritroveremo infatti anche vecchi piloti, proprio per rendere il film decisamente più reale. Oltre infatti agli attori Brad Pitt e Damson Idris, ci sarà modo di vedere in scena tutti i piloti delle due precedenti stagioni di F1. La premiere è in programma per il 23 giugno 2025 con biglietti già disponibili per alcuni teatri selezionati.

C’è questa volontà di donare al pubblico, prima del previsto, l’uscita di questa attesissima pellicola, in molti lo definiscono infatti già il film dell’anno. Dietro è stato fatto un grandissimo lavoro da tutti i protagonisti. Hamilton si è unito con grandissimo entusiasmo al progetto, è infatti anche uno dei produttori del film, un sogno che si è avverato per il pilota della Ferrari che da anni sperava di entrare a far parte del mondo del cinema con qualcosa che lo appassionasse realmente. Hamilton è stato felicissimo di vedere come finalmente anche negli Stati Uniti la passione per la Formula Uno stesse dilagando, l’idea di fare un film su questo sport è importante perché fa capire come le cose stiano cambiando.

Come insomma dichiarato da Lewis Hamilton c’è una nuova mentalità che si è aperta verso il mondo della Formula 1. Si è cercato di dar vita ad un film che potesse soddisfare sia i nuovi appassionati che i vecchi, cercando un terreno comune nel mezzo. Queste sono state le parole di Hamilton per quanto riguarda il suo coinvolgimento all’interno di questo nuovo film “F1”, ma ha anche parlato del lavoro fatto insieme a Brad Pitt. Il pilota è rimasto molto contento della dedizione dell’attore hollywoodiano che ha avuto nel cercare di essere perfetto in questo ruolo, pur sapendo guidare, ha trascorso ore ed ore per migliorarsi. Si è calato, a detta di Lewis, perfettamente nella parte, capendo cosa significa realmente essere un pilota di Formula 1.