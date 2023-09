Ron Perlman vuole tornare per Hellboy 3

Ron Perlman ha dato vita al personaggio tanto amato in Hellboy del 2004, e poi di nuovo quattro anni dopo in Hellboy II: The Golden Army. E negli ultimi 15 anni si è parlato di un terzo capitolo del film di successo tratto dai fumetti per completare la trilogia di Guillermo del Toro. Purtroppo per i fan della bestia rossa e muscolosa, tuttavia, non è mai avvenuto. Se non hai molta familiarità con i fumetti o i film, Hellboy è stato originariamente creato dall’artista Mike Mignola.

La storia è incentrata su un bambino demone risucchiato da un’altra dimensione dai nazisti e diventa parte di una task force soprannaturale che salva il mondo. Una sinossi del primo film recita: “Alla fine della seconda guerra mondiale, i nazisti tentano di aprire un portale verso una dimensione paranormale per sconfiggere gli alleati, ma riescono solo a evocare un cucciolo di demone che viene salvato dalle forze alleate. e soprannominato “Hellboy”. Sessant’anni dopo, Hellboy presta servizio come agente presso l’Ufficio di ricerca e difesa sul paranormale, dove, aiutato da Abe Sapien (Doug Jones), un tritone con poteri psichici, e Liz Sherman (Selma Blair), una donna dotata di pirocinesi, protegge l’America dalle forze oscure.”

Ma invece di un terzo film della serie, qualche anno fa, ci è stato offerto un riavvio del franchise, con Hopper di Stranger Things, David Harbour, che ha preso il posto di Perlman. Il film è stato assolutamente criticato sia dai fan che dalla critica, e attualmente ha un punteggio di appena il 17%, secondo Rotten Tomatoes. Quindi, comprensibilmente, c’è ancora il desiderio tra i fan che Perlman torni al volante e faccia un altro giro con il trench. E sembra che Ron stesso sia più che interessato a collaborare nuovamente con del Toro.

Parlando del suo film How I Got There, l’argomento è stato affrontato e Perlman ha ammesso che in realtà avrebbe dovuto essere una trilogia in primo luogo. Ha detto: “Se dovessimo realizzare il terzo film della trilogia, mi piacerebbe farlo, sì. Dovevano essere tre film, quindi… tornerei indietro e lo farei, se potessimo finire la trilogia. Ma quelle sono le uniche circostanze.” Non è la prima volta che si parla di un potenziale ritorno, però. L’anno scorso è stato intervistato dall’Independent e gli è stato chiesto se fosse “desideroso” di riprendere il ruolo. “Sono ansioso di fare Hellboy 3? No, ho 71 fot**ti anni“, ha risposto Perlman, che ora ha 73 anni. “Lo dobbiamo ai fan e dovremmo darglielo perché sarebbe una conclusione epica. Quindi Guillermo, se stai leggendo, non ho finito di picchiarti per portare a termine questa dannata cosa.” Speriamo che Del Toro lo ascolti.