Ulteriori anticipazioni sul film Super Mario World in uscita

Dopo lo strepitoso successo globale di “Super Mario Bros. – Il Film” nel 2023, l’attesa per il suo seguito è altissima. Ora, grazie a una lista di uscite ufficiali di Universal Pictures, possiamo confermare il titolo del prossimo capitolo di questa avventura cinematografica basata sul celebre idraulico Nintendo. Il titolo non è una novità assoluta per i fan di vecchia data, poiché è un diretto richiamo a uno dei videogiochi più amati e cruciali nella storia della saga di Mario: si tratta di “Super Mario World“.

Le ultime anticipazioni su Super Mario World

Questa scelta non sorprende del tutto chi ha seguito le vicende videoludiche di Mario fin dagli anni Novanta. Se siete tra coloro che hanno impugnato un controller SNES (Super Nintendo Entertainment System), il titolo vi risulterà immediatamente familiare. Del resto, già la scena post-credits del primo film aveva fornito un indizio significativo: la breve apparizione di un uovo di Yoshi.

Questo simpatico dinosauro, divenuto uno dei personaggi più popolari dell’universo Nintendo, fece la sua prima, memorabile apparizione proprio nel videogioco “Super Mario World”. Il videogioco “Super Mario World”, rilasciato in Giappone nel 1990, in America nel 1991 e in Europa nel 1992, rappresentò un vero e proprio salto generazionale per Mario e compagni.

Fu il titolo di lancio per la nuova console a 16-bit di Nintendo, il SNES (Super Famicom in Giappone), segnando il passaggio dall’era 8-bit del NES a un mondo graficamente e sonoramente più ricco e complesso. Introdusse meccaniche innovative, livelli più vasti e segreti nascosti, consolidando ulteriormente la formula platform che aveva reso grande la serie.

E, naturalmente, presentò al mondo Yoshi, cavalcabile da Mario e Luigi, capace di ingoiare nemici e sputare oggetti, aggiungendo un elemento di gameplay fresco e divertente che si rivelò un enorme successo. L’importanza di Yoshi fu tale da portarlo a diventare protagonista, con Baby Mario in groppa, nel prequel “Super Mario World 2: Yoshi’s Island”.

Considerando il debutto di Yoshi nel gioco “Super Mario World” e l’indizio nel primo film, è altamente probabile che il dinosauro verde avrà un ruolo centrale nella trama del nuovo film. Il sequel, previsto nelle sale nell’aprile 2026, sarà nuovamente diretto dalla coppia Aaron Horvath e Michael Jelenic, che hanno saputo cogliere l’essenza del Regno dei Funghi nel primo capitolo. Il successo di “Super Mario Bros. – Il Film” è stato inequivocabile, infrangendo ogni record per un adattamento cinematografico da videogioco con incassi superiori a 1,36 miliardi di dollari a livello globale (fonte Boxofficemojo).

Anche se altri film basati su videogiochi hanno ottenuto ottimi risultati, come “Un Film Minecraft” che ha superato i 910 milioni di dollari, l’impatto e la popolarità del film di Mario rimangono ineguagliati, dimostrando la forza intramontabile del franchise. L’annuncio del titolo “Super Mario World” per il seguito non fa che aumentare l’entusiasmo, suggerendo un’immersione ancora più profonda e vasta nell’iconico universo creato da Nintendo.