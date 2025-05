Nuove anticipazioni sul prossimo film degli X-Men in uscita

L’atteso ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sta finalmente iniziando a prendere forma concreta. Nonostante non sia emersi ancora tanti dettagli ufficiali, le prime indiscrezioni significative cominciano a circolare, suggerendo una chiara intenzione da parte della Marvel di inaugurare una nuova era per i mutanti sul grande schermo.

Anticipazioni sull’atteso film degli X-Men

Dopo anni di grande attesa da parte dei fan e con un’eredità cinematografica tanto vasta quanto complessa da gestire, lo studio sembra orientato a scegliere volti nuovi e approcci inediti per questo fondamentale rilancio. L’obiettivo è quello di presentare una versione fresca e coinvolgente dei celebri eroi, capace di integrarsi organicamente nella narrativa espansiva dell’MCU, distaccandosi dai precedenti tentativi che non hanno sempre incontrato il favore del pubblico.

Al centro di queste prime novità spicca la possibile scelta del regista che guiderà il primo lungometraggio interamente dedicato agli X-Men sotto l’egida Disney, dopo l’acquisizione della 21st Century Fox avvenuta nel 2019. Secondo fonti autorevoli come Variety, il nome in cima alla lista dei Marvel Studios sarebbe quello di Jake Schreier. Il regista, reduce dalla direzione di Thunderbolts, avrebbe particolarmente impressionato i vertici di Disney e Marvel.

Sebbene Thunderbolts non abbia registrato incassi da record al suo debutto statunitense, attestandosi sui 76 milioni di dollari, ha saputo conquistare il favore della critica e l’apprezzamento del pubblico, posizionandosi come uno dei titoli Marvel più riusciti degli ultimi tempi. Questo successo di critica e gradimento potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nella sua candidatura per un progetto tanto atteso e delicato come il reboot degli X-Men.

Per quanto riguarda la squadra creativa, è stato confermato che la sceneggiatura del nuovo film sui mutanti sarà affidata a Michael Lesslie, noto per il suo lavoro su The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, un autore quindi con esperienza nel gestire narrazioni complesse e franchise di richiamo. Alla produzione ci sarà l’onnipresente Kevin Feige, garante della coerenza interna dell’universo condiviso. Non si conoscono invece dettagli sul cast di attori, sebbene le speculazioni sui possibili personaggi e interpreti non manchino.

Questa produzione segnerà un momento di svolta, essendo il primo film indipendente dedicato agli X-Men da quando Disney ha acquisito i diritti dei personaggi. L’ultima apparizione cinematografica del team principale risale al poco apprezzato X-Men: Dark Phoenix del 2019, seguito poi dall’oscuro teen movie The New Mutants, distribuito nella sfortunata estate del 2020.

Più di recente, l’universo mutante ha iniziato a fare capolino nel MCU attraverso apparizioni in progetti come Deadpool & Wolverine, il finale di The Marvels e la serie animata revival X-Men ’97. Si prevede inoltre che molti protagonisti della saga originale faranno il loro ritorno in Avengers: Doomsday, intrecciando ulteriormente i destini dei mutanti con quelli degli altri eroi Marvel e segnalando l’importanza strategica di questo rilancio.