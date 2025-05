In uscita il sequel di Spring Breakers – Una vacanza da sballo in Italia

Sono passati oltre dieci anni dalla pellicola “Spring Breakers – Una vacanza da sballo“, il film cult del 2012 scritto e diretto da Harmony Korine ed ecco che ci si prepara al ritorno sul grande schermo con un sequel. La pellicola originale, che vedeva nel cast nomi come Vanessa Hudgens, Selena Gomez e James Franco, generò notevole scalpore al momento del suo debutto, mescolando con audacia elementi di commedia e thriller e caratterizzandosi per una potentissima carica erotica.

Focus sull’uscita di Spring Breakers – Una vacanza da sballo

Al centro della narrazione, le spericolate avventure di alcune giovani donne decise a vivere al massimo il loro “spring break“, la tradizionale pausa primaverile degli studenti universitari americani. Le ultime indiscrezioni trapelate dal Mercato di Cannes confermano lo sviluppo del sequel, intitolato “Spring Breakers: Salvation Mountain”.

Tuttavia, sembra proprio che ci saranno delle differenze con la pellicola precedente, visto come mancherà all’appello il controverso regista Harmony Kane. Si manterranno invece gli stessi produttori, ossia Chris Hanley e Jordan Gertner. Chiaramente l’assenza di Harmony Korine si farà sentire, un regista che ha contribuito a rendere la pellicola precedente un vero e proprio cult.

Korine non sarà coinvolto in alcun modo nella realizzazione del sequel. A ciò si aggiunge un cast completamente rinnovato. I volti noti del film originale, tra cui James Franco, Selena Gomez, Vanessa Hudgens e Ashley Benson, lasceranno il posto a una nuova generazione di attori, tra cui figurano Bella Thorne, Grace Van Dien (conosciuta per il suo ruolo in “Stranger Things”), Ariel Martin (“Zombies 2”) e Vero Whitaker (“Godfather of Harlem”).

Nonostante i cambiamenti radicali nel team creativo e nel cast, i produttori Hanley e Gertner hanno espresso l’intenzione di mantenere vivo lo spirito provocatorio e dirompente del primo film, promettendo una storia altrettanto “audace e dirompente“. I primi dettagli sulla trama sembrano confermare questa volontà. Questo sequel infatti sarà un crime thriller per la Generazione Z, il che avrà come base sempre la tematica di “Spring Breakers-Una vacanza da sballo”.

Infatti il film seguirà un gruppo di ragazze ribelli durante uno spring break che, tra eccessi e caos, precipiterà rapidamente in una spirale di violenza. Chiaramente questa voglia da parte dei produttori di mantenere lo stesso spirito della pellicola precedente, lascia ben sperare anche per questo sequel, ma sarà in grado di replicare l’unicità e l’impatto culturale di “Spring Breakers” senza la visione del suo creatore e con un cast interamente nuovo?

Non resta che attendere ulteriori sviluppi su questo sequel, che per avere successo dovrà dimostrare di possedere lo stesso coraggio e la stessa irriverenza che hanno reso il capitolo precedente un vero e proprio cult.