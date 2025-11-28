Tutto pronto per il remake di Baby Boom a stretto giro

Amazon MGM Studios ha annunciato l’intenzione di realizzare un remake di Baby Boom, la celebre commedia degli anni ’80 che ha consolidato il talento di Diane Keaton. Questa rivisitazione moderna punta a reintrodurre una storia amata da molti a una nuova generazione di spettatori. La piattaforma di streaming ha affidato la regia del progetto a Michael Showalter, un nome di spicco nel panorama delle commedie contemporanee.

Cosa sappiamo sul remake di Baby Boom

Showalter, noto per successi acclamati come The Idea of You e The Big Sick, è una scelta che suggerisce l’intenzione di infondere nel remake lo stesso equilibrio tra umorismo toccante e profondità emotiva che ha caratterizzato il suo lavoro precedente. Il film originale, uscito nel 1987, fu un veicolo perfetto per il genio comico di Diane Keaton.

L’attrice interpretava J.C. Wiatt, una donna d’affari estremamente esigente e orientata alla carriera nel frenetico settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. La sua vita, meticolosamente pianificata, viene completamente sconvolta quando si ritrova improvvisamente responsabile di un neonato in eredità. La pellicola originale era una satira tagliente sui compromessi e le sfide che le donne affrontavano (e continuano ad affrontare) nel tentativo di “avere tutto”.

Attraverso una serie di scelte che, all’epoca, sembravano al limite dell’assurdo (come lasciare la città per la vita rurale e avviare un’attività di successo dal nulla), il personaggio di Keaton impara in definitiva il vero valore del duro lavoro, ridefinendo il successo secondo i propri termini e priorità, lontano dalle aspettative di Wall Street. Sebbene la maggior parte dei dettagli chiave siano ancora avvolti nel mistero, le fonti descrivono il progetto come una vera e propria “rivisitazione” piuttosto che un semplice remake.

Questo suggerisce che il film cercherà di affrontare le dinamiche della maternità e del lavoro nel contesto attuale, con le sue sfide uniche legate all’era digitale. La nuova versione vanta un solido team di produzione. Stacey Sher produrrà per Shiny Penny, mentre Showalter e Jordana Mollick produrranno per Semi-Formal Productions. Il team include anche Katie Aquino come produttrice esecutiva per Shiny Penny ed Emily Crook che supervisionerà per Semi-Formal.

Il progetto Baby Boom 2.0 si inserisce in un accordo pluriennale di prima visione tra Amazon MGM Studios e Semi-Formal. Questo sodalizio ha già dato ottimi frutti, con l’ultimo film di Showalter, The Idea of You (con Anne Hathaway), che ha stabilito il record per il miglior debutto di una commedia romantica su Prime Video, confermando Showalter come un regista estremamente redditizio per lo studio. Non ci resta che attendere questo interessante remake per Prime Video.