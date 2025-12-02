Lily-Rose Depp irriconoscibile in vista di Werwulf

Sono emerse sul web le prime immagini dal set di “Werwulf” di Robert Eggers mostrando un’estetica rigorosa e filologica che risulta essere in netto contrasto con l’immagine pubblica di una delle sue protagoniste indiscusse, Lily-Rose Depp. L’attrice è infatti molto conosciuta proprio per il suo glamour, non a caso collabora da tempo con Chanel. Qui però si mostra in maniera totalmente differente, dicendo addio all’eleganza che l’ha sempre contraddistinta e puntando invece su un look austero e fangoso.

Il look di Lily-Rose Depp sul set

Si tratta della magia che attua il mondo del cinema, cambiando totalmente l’aspetto degli attori e Lily-Rose Depp sembra voglia dar prova di tutto il suo incredibile talento. Il film è ambientato in una comunità isolata del XIII secolo, ricreata a Bourne Wood (Surrey) e in una seconda location a Dartmoor con un’attenzione quasi antropologica. Il set è caratterizzato da case con tetti di paglia, una chiesa rustica e un cimitero fangoso, tutti elementi immersi in un bosco che amplifica un senso di superstizione e paura primordiale.

Questa meticolosa ricostruzione storica e la strategia visiva che privilegia corpi sporchi e abiti consumati sono la cifra stilistica di Eggers. Il regista, già autore di film come The Witch e The Northman, torna ai suoi temi prediletti: il folklore, le dinamiche collettive strette tra fede e disperazione, e l’uso della natura come presenza ostile e minacciosa.

La bella e brava Lily-Rose Depp appare sul set con una tunica informe e un fazzoletto annodato sui capelli, immersa in scene che la vedono nel cimitero o mentre stringe un neonato, suggerendo un ruolo profondamente radicato nella vita rurale. Questa scelta rappresenta una chiave di lettura centrale del film: l’intenzione dell’attrice di consolidare una maturità interpretativa, già accennata in Nosferatu, emancipandosi dall’etichetta di ambasciatrice della moda di lusso.

La sua adesione al cinema d’autore ruvido e concreto di Eggers è in controtendenza con il consiglio che il padre, Johnny Depp, le diede in passato sulla difficoltà della recitazione, assumendo un sapore quasi ironico alla luce della sua direzione professionale. Accanto a Lily-Rose Depp, il cast include nomi già familiari al cinema di Eggers. Troviamo Willem Dafoe, con cui l’attrice ha lavorato in Nosferatu, immortalato a cavallo in abiti medievali, e Aaron Taylor-Johnson, che aggiunge una direzione più “muscolare” alla tensione narrativa.

L’affiatamento di questo cast con i codici dell’autore, unito al rigore storico e all’inquietudine metafisica, indica che “Werwulf” punta a una dimensione estetica severa e precisa. Il progetto si configura come un ulteriore passo nel percorso di Eggers, sempre in bilico tra rigore storico e la volontà di eliminare qualsiasi “filtro” che addolcisca la rappresentazione del passato. Trovate tutto sui social.