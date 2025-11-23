Spuntano le prime anticipazioni su Blame it on Rome in questi giorni

Amazon Prime Video è in fermento per l’arrivo di “Blame it on Rome“, una nuova e ambiziosa commedia romantica che vanta un cast internazionale e una produzione interamente italiana. Il progetto si configura come un film Original italiano, ma con la particolarità di essere girato interamente in lingua inglese. Le riprese sono attualmente in corso nella splendida cornice della Capitale, Roma, che farà da sfondo a questa storia di riscoperta e amore inaspettato.

Anticipazioni interessanti su Blame it on Rome oggi

Protagonista maschile della pellicola è l’italiano Michele Morrone, celebre a livello globale per il successo della saga erotica “365 Giorni”. Al suo fianco, in un ruolo di primo piano, troviamo l’attrice americana Gabrielle Union, volto noto al pubblico internazionale per le sue performance in blockbuster come Bad Boys II e il classico teen movie Bring It On.

La trama ruota attorno a Billie (interpretata da Gabrielle Union), un’ambiziosa e affermata dirigente d’arte di New York. La sua trasferta a Roma è inizialmente dettata da ragioni professionali: concludere l’acquisto di un prezioso dipinto. Tuttavia, il suo piano va catastroficamente in fumo quando il suo fidanzato, a migliaia di chilometri di distanza, le confessa di essersi innamorato di un’altra.

Devastata e sconvolta dalla rivelazione, Billie perde il controllo, compromette irrimediabilmente l’affare e, di conseguenza, perde il lavoro. Invece di tornare subito negli Stati Uniti, la protagonista prende una decisione impulsiva e liberatoria: restare a Roma, determinata a godersi la vita per la prima volta senza doveri o ambizioni professionali. Tra serate spensierate, aperitivi, avventure spericolate e un susseguirsi di appuntamenti, Billie abbraccia il mantra del “vivere il momento”.

La leggerezza della sua nuova vita romana viene interrotta da una scoperta inattesa: Billie è incinta. Senza avere idea di chi possa essere il padre del bambino, la protagonista si ritrova di fronte a un mistero da risolvere. Per districarsi in questa complicata situazione, assume un investigatore privato, Tommaso (Michele Morrone), incaricato di aiutarla a risalire all’identità del genitore.

Entrambi si ritroveranno poi ad affrontare un intenso percorso emotivo che stravolgerà ancor di più le loro vite. Dietro la macchina da presa di “Blame it on Rome” troviamo il regista italiano Francesco Carrozzini, noto per opere come il documentario Franca: Chaos and Creation e i film The Hanging Sun e la recente serie Supersex. La sceneggiatura è stata affidata a mani esperte: Kirsten “Kiwi” Smith, autrice di successi indimenticabili come La rivincita delle bionde (di cui è in arrivo una serie prequel) e 10 cose che odio di te, ha collaborato con Jessica O’Toole (Jane the Virgin, L’estate nei tuoi occhi).

A completare il prestigio del progetto è il team tecnico italiano, che include il costumista candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, il direttore della fotografia David di Donatello Vladan Radovic e lo scenografo candidato al Nastro d’Argento Giuliano Pannuti. La pellicola è co-prodotta da Colorado Film, Nebraska e Amazon MGM Studios, promettendo di essere uno dei titoli più attesi sulla piattaforma Prime Video.