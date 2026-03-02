Trapelano le prime anticipazioni su Scream 7 in questi giorni

Il settore cinematografico di questi ultimi anni sta vivendo un curioso paradosso: mentre il genere horror segna successi incredibili, la parodia si prepara a tornare sul trono. L’occasione perfetta si è presentata con il debutto nelle sale di Scream 7, l’ultimo capitolo del celebre franchise slasher con protagonista Neve Campbell.

Nuovi rumors su Scream 7 in questo periodo

Proprio sfruttando l’onda d’urto del successo ai box office di quest’ultimo, Marlon Wayans ha deciso di rubare la scena, presentando in modo decisamente non convenzionale il primo teaser trailer di Scary Movie 6. In un mondo dominato da strategie di marketing rigidamente pianificate, Marlon Wayans ha scelto la via della spontaneità (o di una messinscena molto convincente).

Poiché la Paramount non aveva ancora rilasciato ufficialmente il trailer online, l’attore ha pubblicato su Instagram un video “pirata” girato direttamente all’interno di una sala cinematografica. Accompagnato dal messaggio carico di euforia “Ho appena fatto il bootleg del trailer del mio film! Siamo tornati!!!!”, il video mostra Wayans che riprende lo schermo mentre scorrono le prime immagini della nuova commedia.

Si tratta di un ritorno alle origini meta-cinematografico: Scary Movie nacque proprio come parodia di Scream, e vedere il teaser del sesto capitolo proiettato prima del settimo film della saga originale chiude un cerchio durato oltre vent’anni. La vera notizia che sta mandando i fan in visibilio non è solo il ritorno del franchise, ma il coinvolgimento del nucleo originale. Marlon ha infatti scritto la sceneggiatura insieme ai fratelli Shawn e Keenen Ivory Wayans, ricostituendo il team creativo che ha reso i primi due capitoli dei cult assoluti.

Ma le sorprese non finiscono qui: il cast vedrà il ritorno delle iconiche Anna Faris e Regina Hall, i volti storici della saga, affiancate da una carrellata di talenti comici tra cui Damon Wayans Jr, Heidi Gardner, Chris Elliott e Anthony Anderson. Il franchise di Scary Movie ha radici profonde: il primo film, uscito nel 2000, fu un fenomeno culturale capace di incassare oltre 42,5 milioni di dollari solo nel weekend d’apertura, diventando uno dei prodotti vietati ai minori di maggior successo dell’epoca.

Dopo anni di attesa, la data da segnare sul calendario è il 12 giugno 2026. Se le premesse sono queste, il ritorno dei Wayans promette di ridare linfa vitale alla comicità demenziale, prendendosi gioco dei nuovi cliché dell’horror moderno. I fan sono curiosissimi di assistere a questa nuova pellicola divertente e a quanto pare ci sono tutti i buoni presupposti per poter avere nuovamente un successo strepitoso, grazie anche ad una spinta social che, in questi anni, risulta essere vitale con meme iconici.