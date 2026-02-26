Il film “Bride Wars – La mia miglior nemica” sta per diventare una serie tv

Sembra ormai essere una moda di successo per la televisione puntare su film del passato per trasformarli in serie TV, una tendenza che sta spopolando da un po’ e che ha sempre nuova linfa. L’ultimo esempio di questa tendenza è il cult del 2009 Bride Wars – La mia miglior nemica, che si appresta a diventare una serie TV.

Prime anticipazioni sulla serie da “Bride Wars – La mia miglior nemica”

Se la pellicola originale puntava tutto sul carisma della coppia composta da Anne Hathaway e Kate Hudson, il nuovo adattamento ha già trovato il suo volto iconico: Emma Roberts. Qui bisogna però fare una grossa precisazione, perché Emma Roberts non si limiterà a interpretare il ruolo principale, ma consoliderà la sua posizione nell’industria come produttrice esecutiva attraverso la sua casa di produzione, Belletrist.

Il progetto nasce da una solida sinergia tra 20th Television e UCP, segnando un passo importante per l’attrice, attualmente impegnata anche sul set del film Hal e reduce dal successo produttivo di Tell Me Lies. A differenza del film originale, dove il conflitto nasceva da due amiche d’infanzia i cui matrimoni venivano accidentalmente programmati nello stesso giorno al Plaza Hotel di New York, la serie TV sceglie una strada narrativa differente. La storia si sposta in una cittadina della provincia del North Carolina.

Qui, la protagonista (Roberts) vestirà i panni di una wedding planner forestiera che entra in rotta di collisione con la pianificatrice locale, una figura storica e amatissima dalla comunità. La competizione per l’organizzazione del medesimo evento scatenerà una rivalità epica. Non si tratterà solo di logistica matrimoniale, ma di uno scontro che metterà a nudo dinamiche sociali, legami comunitari e questioni di cuore, trasformando una disputa professionale in un caso cittadino.

La sceneggiatura è stata affidata a Sascha Rothchild, una firma già nota per la qualità del suo lavoro in serie di successo come GLOW e XO, Kitty. La sua esperienza nel bilanciare commedia, dramma e dinamiche femminili complesse promette di dare alla serie una profondità che vada oltre la semplice competizione estetica. Resta da vedere se questa nuova versione riuscirà a catturare lo spirito scanzonato dell’originale o se, distaccandosi dalla trama cinematografica, saprà costruire un’identità autonoma capace di conquistare una nuova generazione di spettatori.

Sarà interessante scoprire il cast completo e capire se la storia, articolata in una sequenza di episodi, potrà effettivamente considerarsi intrigante e piacevole da guardare. L’argomento può essere interessante, non sarà propriamente focalizzato sulla storia che abbiamo avuto modo di assistere sul grande schermo, ma si scateneranno dinamiche molto simili. Non ci resta che attendere qualche altro approfondimento a riguardo.