Pronti al lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day oggi

Dopo il silenzio strategico durante il Super Bowl, l’attenzione dei fan della Marvel è tutta rivolta al lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day. Secondo fonti interne a Sony Pictures, ogni momento potrebbe essere quello giusto per la release. L’hype è ormai alle stelle, alimentato da una tattica di marketing basata sul segreto più assoluto, una scelta che differenzia nettamente questo quarto capitolo dai precedenti della saga di Tom Holland.

Più vicini all’uscita di Spider-Man: Brand New Day

Se per titoli come Avengers: Doomsday la Marvel ha già iniziato a diffondere materiale con largo anticipo, per l’Uomo Ragno si è preferito puntare sulla curiosità generata dal mistero. Il portale World of Reel suggerisce che il trailer potrebbe debuttare nella settimana tra il 9 e il 15 marzo. Questa tempistica non è casuale, infatti l’obiettivo sarebbe quello di abbinare il filmato alle proiezioni di L’ultima missione: Project Hail Mary, atteso nelle sale italiane dal 19 marzo.

Nonostante il marketing sia tecnicamente “in ritardo” rispetto agli standard della trilogia passata, la mole di speculazioni online sta lavorando a favore della pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton. La storia si posiziona quattro anni dopo i drammatici eventi di No Way Home. Ritroviamo un Peter Parker completamente solo: l’incantesimo del Dottor Strange ha cancellato il ricordo della sua identità dalla mente di chiunque, compresi i suoi amici più cari.

In questa nuova fase della sua vita, Peter cerca di barcamenarsi tra gli impegni universitari e la sua missione di “eroe di quartiere” tra le strade di New York. Tuttavia, l’anonimato non lo proteggerà a lungo. Una scia di crimini misteriosi lo trascinerà in una ragnatela di intrighi che lo costringerà a fare i conti con il proprio passato e a fronteggiare minacce inedite.

Il cast promette un mix esplosivo di volti noti e nuove entrate. Oltre al ritorno di Tom Holland, rivedremo Zendaya, Jacob Batalon, Michael Mando e l’iconico J.K. Simmons. La narrazione sarà arricchita dalla presenza dell’Hulk di Mark Ruffalo e del Punisher di Jon Bernthal, suggerendo una trama dai toni più urbani e crudi. Grande curiosità ruota attorno ai nuovi arrivi, Sadie Sink e Tramell Tillman, i cui ruoli rimangono ancora avvolti nel massimo riserbo.

Con l’eredità di un predecessore capace di incassare 1,9 miliardi di dollari, Brand New Day punta non solo a replicare quel successo, ma a ridefinire il futuro dell’Uomo Ragno nel MCU. L’attesa è tantissima, le aspettative sono elevate e c’è la consapevolezza che, con un cast di questo tipo, gli appassionati di Spider Man e non si riverseranno nelle sale cinematografiche per assistere a queste nuove vicende.

