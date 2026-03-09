Non mancano i problemi per il prequel di Ocean’s Eleven ad oggi

Continuano ad esserci notizie interessanti che riguardano il prequel di Ocean’s Eleven, uno dei più attesi dei prossimi anni e che si ritrova ad essere al centro delle chiacchiere a causa sia di addii inaspettati che di entusiasmanti ritorni. Al centro dell’attenzione c’è un progetto ambizioso ambientato nell’Europa degli anni Sessanta.

Ostacoli per il prequel di Ocean’s Eleven

La pellicola, che vede Margot Robbie impegnata nel doppio ruolo di protagonista e produttrice con la sua società LuckyChap, ha recentemente perso il suo regista. Lee Isaac Chung, già lodato dalla critica per Minari e reduce dal successo commerciale di Twisters, ha infatti deciso di abbandonare la regia. Una notizia senza dubbio inaspettata che complica ancor di più la realizzazione di questo prequel di Ocean’s Eleven.

Si tratta della seconda defezione dietro la macchina da presa, dopo quella di Jay Roach. Nonostante il cambio di rotta, il distacco tra Chung e la produzione è avvenuto in modo sereno. Sia la Warner Bros. che la LuckyChap hanno espresso profonda stima per il talento del regista, confermando che la scelta è scaturita da semplici divergenze creative.

Le parti hanno comunque ribadito la volontà di esplorare nuove collaborazioni in futuro, segno che il rapporto professionale resta solido. Per quanto riguarda il cast del prequel, le indiscrezioni suggeriscono una coppia di altissimo profilo. Accanto a Margot Robbie dovrebbe esserci Bradley Cooper; i due attori vestirebbero i panni dei genitori di Danny Ocean, fornendo così una base narrativa alle origini della famiglia di ladri più famosa del cinema.

La sceneggiatura è attualmente nelle mani di Carrie Solomon e punta a mantenere lo stile sofisticato che ha reso iconica la saga originale di Steven Soderbergh. Mentre il prequel cerca una nuova guida tecnica, arrivano notizie incoraggianti su un altro fronte: quello del sequel ufficiale. George Clooney ha confermato che lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie principale è a buon punto. L’attore ha dichiarato di aver visionato una sceneggiatura eccellente e che la Warner Bros. ha già dato il via libera al budget necessario.

Questo nuovo film vedrebbe il ritorno di Steven Soderbergh alla regia e il ricongiungimento del cast storico, includendo icone come Matt Damon, Julia Roberts e Don Cheadle. Tra prequel e sequel, l’universo di Ocean si prepara dunque a una nuova stagione di grandi colpi ed eleganza sul grande schermo. Sembra proprio che ci sia ancora tanto da raccontare per questo film che in questi anni è riuscito ad attirare l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Finché c’è questa spinta creativa avremo ancora modo di divertirci al cinema con Ocean’s Eleven.